https://sputniknews.com.tr/20230202/rus-disisleri-rusya-ve-cin-daha-adil-bir-dunya-duzeni-insa-etme-niyetlerini-dogruladi-1066511701.html
Rus Dışişleri: Rusya ve Çin daha adil bir dünya düzeni inşa etme niyetlerini doğruladı
Rus Dışişleri: Rusya ve Çin daha adil bir dünya düzeni inşa etme niyetlerini doğruladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu arasında yapılan görüşmede her iki bakanın ülkelerin egemenliğini koruma ve... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:45+0300
2023-02-02T23:45+0300
2023-02-02T23:48+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Bakanlığın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu’un, yaptıkları görüşmede ülkelerin egemenliğini koruma ve birlikte daha adil çok kutuplu dünya düzeni inşa etme konusundaki ortak niyetlerini doğruladıkları ifade edildi.Açıklamada, “İki ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde koruma, daha adil, demokratik, çok kutuplu bir dünya düzenini birlikte inşa etme niyeti teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Lavrov ve Zhaoxu ayrıca tek ağızdan çatışmacı politikaların ve bazı ülkelerin diğer devletlerin iç işlerine müdahale etme, yaptırımlar ve diğer gayri meşru yöntemlerle gelişimlerini sınırlama girişimlerinin kabul edilmezliğini not etti.Rus Dışişleri, “Görüşmede Sergey Lavrov, 30 Aralık 2022'de iki ülke liderleri arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda Rusya ile Çin arasında dinamik bir şekilde gelişen ilişkilerin mevcut durumuna övgüde bulundu. İlişkilerin pratik uygulanması ile ilgili konular tartışıldı” vurgusunu yaptı.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Rus Dışişleri: Rusya ve Çin daha adil bir dünya düzeni inşa etme niyetlerini doğruladı
23:45 02.02.2023 (güncellendi: 23:48 02.02.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu arasında yapılan görüşmede her iki bakanın ülkelerin egemenliğini koruma ve birlikte daha adil çok kutuplu dünya düzeni inşa etme konusundaki ortak niyetlerini doğruladıklarını bildirdi.
Bakanlığın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu’un, yaptıkları görüşmede ülkelerin egemenliğini koruma ve birlikte daha adil çok kutuplu dünya düzeni inşa etme konusundaki ortak niyetlerini doğruladıkları ifade edildi.
Açıklamada, “İki ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde koruma, daha adil, demokratik, çok kutuplu bir dünya düzenini birlikte inşa etme niyeti teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Lavrov ve Zhaoxu ayrıca tek ağızdan çatışmacı politikaların ve bazı ülkelerin diğer devletlerin iç işlerine müdahale etme, yaptırımlar ve diğer gayri meşru yöntemlerle gelişimlerini sınırlama girişimlerinin kabul edilmezliğini not etti.
Rus Dışişleri, “Görüşmede Sergey Lavrov, 30 Aralık 2022'de iki ülke liderleri arasında varılan anlaşmalar doğrultusunda Rusya ile Çin arasında dinamik bir şekilde gelişen ilişkilerin mevcut durumuna övgüde bulundu. İlişkilerin pratik uygulanması ile ilgili konular tartışıldı” vurgusunu yaptı.