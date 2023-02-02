https://sputniknews.com.tr/20230202/rus-bilim-insanlari-antibiyotiklere-karsi-direncli-bakterilerle-savasmanin-yolunu-buldu-1066511016.html

Rus bilim insanları antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmanın yolunu buldu

Rus bilim insanları antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmanın yolunu buldu

Rus bilim insanlarının antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmak için bir yöntem geliştirdikleri öğrenildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T23:14+0300

2023-02-02T23:14+0300

2023-02-02T23:14+0300

dünya

antibiyotik

antibiyotik kullanımı

rusya

bilim insanları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0a/1052579545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83e5d812c95f934e68b9caf207a0ccb7.jpg

Rusya Devlet Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden bilimciler, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmak için bir yöntem geliştirdi.Merkezin kıdemli araştırmacısı Nikolay Volojantsev, Lenta.ru haber sitesine demecinde uzmanların ‘Bilim ve Üniversiteler’ adlı ulusal proje çerçevesinde patojenik bakterilerin polisakkarit kapsülünü parçalayabilen bakteriyofaj enzimlerinin iyileştirici (terapötik) etkinliğine ilişkin başarılı bir araştırma yaptıklarını belirtti.Araştırma kapsamında hastane ortamında en yaygın bakterilere karşı aktif olan ve antibiyotiklere dirençli ilaçların Acinetobacter baumannii ve Klebsiella pneumoniae adlı deneysel örnekleri geliştirildi.Volojanskiy, şu anda antimikrobiyallere karşı çoklu dirençli bakteri suşlarının sayısının, yayılmasını kontrol etmenin yeni yöntemlerinin aranmasını gerektirdiğini vurguladı.Deneyler kapsamında uzmanlar, enfeksiyon tedavisi sırasında enzimlerin iyileştirici etkinliği hakkında ikna edici veriler elde etmeyi başardı. Çok spesifik olduklarından dolayı söz konusu enzimlerin antibiyotiklerle kombinasyonlar da dahil olmak üzere karmaşık ilaçlar şeklinde kullanılmaları öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230129/strep-a-bakterisine-karsi-uzmanindan-onemli-uyari-en-net-belirti-bogaz-agrisi-1066324523.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antibiyotik, antibiyotik kullanımı, rusya, bilim insanları