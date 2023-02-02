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https://sputniknews.com.tr/20230202/rus-bilim-insanlari-antibiyotiklere-karsi-direncli-bakterilerle-savasmanin-yolunu-buldu-1066511016.html
Rus bilim insanları antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmanın yolunu buldu
Rus bilim insanları antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmanın yolunu buldu
Rus bilim insanlarının antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmak için bir yöntem geliştirdikleri öğrenildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T23:14+0300
2023-02-02T23:14+0300
dünya
antibiyotik
antibiyotik kullanımı
rusya
bilim insanları
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Rusya Devlet Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden bilimciler, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmak için bir yöntem geliştirdi.Merkezin kıdemli araştırmacısı Nikolay Volojantsev, Lenta.ru haber sitesine demecinde uzmanların ‘Bilim ve Üniversiteler’ adlı ulusal proje çerçevesinde patojenik bakterilerin polisakkarit kapsülünü parçalayabilen bakteriyofaj enzimlerinin iyileştirici (terapötik) etkinliğine ilişkin başarılı bir araştırma yaptıklarını belirtti.Araştırma kapsamında hastane ortamında en yaygın bakterilere karşı aktif olan ve antibiyotiklere dirençli ilaçların Acinetobacter baumannii ve Klebsiella pneumoniae adlı deneysel örnekleri geliştirildi.Volojanskiy, şu anda antimikrobiyallere karşı çoklu dirençli bakteri suşlarının sayısının, yayılmasını kontrol etmenin yeni yöntemlerinin aranmasını gerektirdiğini vurguladı.Deneyler kapsamında uzmanlar, enfeksiyon tedavisi sırasında enzimlerin iyileştirici etkinliği hakkında ikna edici veriler elde etmeyi başardı. Çok spesifik olduklarından dolayı söz konusu enzimlerin antibiyotiklerle kombinasyonlar da dahil olmak üzere karmaşık ilaçlar şeklinde kullanılmaları öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230129/strep-a-bakterisine-karsi-uzmanindan-onemli-uyari-en-net-belirti-bogaz-agrisi-1066324523.html
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antibiyotik, antibiyotik kullanımı, rusya, bilim insanları
antibiyotik, antibiyotik kullanımı, rusya, bilim insanları

Rus bilim insanları antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmanın yolunu buldu

23:14 02.02.2023
© AAMikroskop
Mikroskop - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Rus bilim insanlarının antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmak için bir yöntem geliştirdikleri öğrenildi.
Rusya Devlet Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nden bilimciler, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle savaşmak için bir yöntem geliştirdi.
Merkezin kıdemli araştırmacısı Nikolay Volojantsev, Lenta.ru haber sitesine demecinde uzmanların ‘Bilim ve Üniversiteler’ adlı ulusal proje çerçevesinde patojenik bakterilerin polisakkarit kapsülünü parçalayabilen bakteriyofaj enzimlerinin iyileştirici (terapötik) etkinliğine ilişkin başarılı bir araştırma yaptıklarını belirtti.
Araştırma kapsamında hastane ortamında en yaygın bakterilere karşı aktif olan ve antibiyotiklere dirençli ilaçların Acinetobacter baumannii ve Klebsiella pneumoniae adlı deneysel örnekleri geliştirildi.
Volojanskiy, şu anda antimikrobiyallere karşı çoklu dirençli bakteri suşlarının sayısının, yayılmasını kontrol etmenin yeni yöntemlerinin aranmasını gerektirdiğini vurguladı.
Deneyler kapsamında uzmanlar, enfeksiyon tedavisi sırasında enzimlerin iyileştirici etkinliği hakkında ikna edici veriler elde etmeyi başardı. Çok spesifik olduklarından dolayı söz konusu enzimlerin antibiyotiklerle kombinasyonlar da dahil olmak üzere karmaşık ilaçlar şeklinde kullanılmaları öngörülüyor.
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