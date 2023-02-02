Politico: Pentagon, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabileceğine inanmıyor
© Sputnik / Vitaliy BelousovKırım
© Sputnik / Vitaliy Belousov
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabileceğine inanmadığı ifade edildi.
ABD merkezli Politico sitesi, üst düzey 4 Pentagon yetkilisinin ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne verdiği gizli brifinge dayanarak Pentagon'un Kırım'la ilgili duruma bakışını aktardı.
Pentagon'un Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabileceğine inanmadığını vurgulayan Politico, bu bakış açısının yarımadayı geri almayı en önemli görevlerden biri olarak gören Ukrayna yönetimini hayal kırıklığına uğrattığının altını çizdi.
Politico'ya konuşan bir Pentagon yetkilisi, brifingin ana fikrine göre Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almasının garanti olmadığını kaydetti.
Haberi değerlendiren Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Kapalı kapılar ardındaki gizli brifingler hakkında yorum yapmayacağız, hipotezler hakkında konuşmayacağız veya gelecekteki olası operasyonlar hakkında spekülasyon yapmayacağız. Ukrayna'nın savaşma ve egemen toprakları geri alma kabiliyeti açısından bakıldığında, Rus saldırganlığını püskürtmedeki başarılı eylemleri ve muharebe sahasına uyum sağlama becerileri birçok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun Rus güçleri tüm topraklardan çıkarma gücünde olmadığını söylemişti.
Pentagon'un Ukrayna'nın Kırım'ı geri alabileceğine inanmadığını vurgulayan Politico, bu bakış açısının yarımadayı geri almayı en önemli görevlerden biri olarak gören Ukrayna yönetimini hayal kırıklığına uğrattığının altını çizdi.
Politico'ya konuşan bir Pentagon yetkilisi, brifingin ana fikrine göre Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almasının garanti olmadığını kaydetti.
Haberi değerlendiren Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Kapalı kapılar ardındaki gizli brifingler hakkında yorum yapmayacağız, hipotezler hakkında konuşmayacağız veya gelecekteki olası operasyonlar hakkında spekülasyon yapmayacağız. Ukrayna'nın savaşma ve egemen toprakları geri alma kabiliyeti açısından bakıldığında, Rus saldırganlığını püskürtmedeki başarılı eylemleri ve muharebe sahasına uyum sağlama becerileri birçok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun Rus güçleri tüm topraklardan çıkarma gücünde olmadığını söylemişti.