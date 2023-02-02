Peskov: Batı'nın Kiev'e tank göndermesine cevaben Rusya, potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak
© SputnikDmitriy Peskov
© Sputnik
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya tank ve zırhlı araç göndermesine cevaben Rusya'nın potansiyelini daha aktif şekilde kullanacağını belirtti.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Stalingrad' adını alan Volgograd kentinde Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konserde Rusya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatına verecek cevabı olduğunu söylemişti.
Gazeteciler, Rus liderin konuşmasının ardından Peskov'a Putin'in bu sözlerle ne ifade ettiğini sordu.
Kremlin Sözcüsü, "Kolektif Batı tarafından tedarik edilen yeni silahlar ortaya çıktıkça Rusya, özel askeri harekat sırasında bir cevap vermek mevcut potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak" yanıtını verdi.
Batı yapımı tankların Ukrayna'ya gönderilmesi halinde Rusya'nın buna mutlaka karşılık vereceğini ve meselenin zırhlı araçların kullanılmasıyla kalmayacağını vurgulayan Putin, Batı'ya "Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak. Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermeyeceğiz ancak verecek bir cevabımız var" mesajını göndermişti.
Gazeteciler, Rus liderin konuşmasının ardından Peskov'a Putin'in bu sözlerle ne ifade ettiğini sordu.
Kremlin Sözcüsü, "Kolektif Batı tarafından tedarik edilen yeni silahlar ortaya çıktıkça Rusya, özel askeri harekat sırasında bir cevap vermek mevcut potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak" yanıtını verdi.
Batı yapımı tankların Ukrayna'ya gönderilmesi halinde Rusya'nın buna mutlaka karşılık vereceğini ve meselenin zırhlı araçların kullanılmasıyla kalmayacağını vurgulayan Putin, Batı'ya "Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak. Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermeyeceğiz ancak verecek bir cevabımız var" mesajını göndermişti.