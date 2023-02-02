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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/peskov-batinin-kieve-tank-gondermesine-cevaben-rusya-potansiyelini-daha-aktif-sekilde-kullanacak-1066502569.html
Peskov: Batı'nın Kiev'e tank göndermesine cevaben Rusya, potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak
Peskov: Batı'nın Kiev'e tank göndermesine cevaben Rusya, potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya tank ve zırhlı araç göndermesine cevaben Rusya'nın potansiyelini daha aktif şekilde kullanacağını belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T19:22+0300
2023-02-02T19:22+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
dmitriy peskov
ukrayna
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Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Stalingrad' adını alan Volgograd kentinde Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konserde Rusya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatına verecek cevabı olduğunu söylemişti.Gazeteciler, Rus liderin konuşmasının ardından Peskov'a Putin'in bu sözlerle ne ifade ettiğini sordu.Kremlin Sözcüsü, "Kolektif Batı tarafından tedarik edilen yeni silahlar ortaya çıktıkça Rusya, özel askeri harekat sırasında bir cevap vermek mevcut potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak" yanıtını verdi.Batı yapımı tankların Ukrayna'ya gönderilmesi halinde Rusya'nın buna mutlaka karşılık vereceğini ve meselenin zırhlı araçların kullanılmasıyla kalmayacağını vurgulayan Putin, Batı'ya "Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak. Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermeyeceğiz ancak verecek bir cevabımız var" mesajını göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/putin-modern-nazizm-rusya-icin-tehdit-olusturuyor-yine-kolektif-batiya-karsi-koymak-durumundayiz-1066494346.html
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vladimir putin, dmitriy peskov, ukrayna
vladimir putin, dmitriy peskov, ukrayna

Peskov: Batı'nın Kiev'e tank göndermesine cevaben Rusya, potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak

19:22 02.02.2023
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Ukrayna'ya tank ve zırhlı araç göndermesine cevaben Rusya'nın potansiyelini daha aktif şekilde kullanacağını belirtti.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Stalingrad' adını alan Volgograd kentinde Stalingrad Muharebesi zaferinin 80. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen konserde Rusya'nın Ukrayna'ya tank sevkiyatına verecek cevabı olduğunu söylemişti.

Gazeteciler, Rus liderin konuşmasının ardından Peskov'a Putin'in bu sözlerle ne ifade ettiğini sordu.

Kremlin Sözcüsü, "Kolektif Batı tarafından tedarik edilen yeni silahlar ortaya çıktıkça Rusya, özel askeri harekat sırasında bir cevap vermek mevcut potansiyelini daha aktif şekilde kullanacak" yanıtını verdi.

Batı yapımı tankların Ukrayna'ya gönderilmesi halinde Rusya'nın buna mutlaka karşılık vereceğini ve meselenin zırhlı araçların kullanılmasıyla kalmayacağını vurgulayan Putin, Batı'ya "Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak. Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermeyeceğiz ancak verecek bir cevabımız var" mesajını göndermişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
DÜNYA
Putin: Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak
17:48
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