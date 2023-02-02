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https://sputniknews.com.tr/20230202/pakistanda-wikipediaya-erisim-yavaslatildi-1066472357.html
Pakistan'da Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı
Pakistan'da Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı
Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), 'dine saygısızlıkla' ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-02T02:02+0300
dünya
pakistan
vikipedi
wikipedia
yasak
asya & pasifik
din
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PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi.Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı aktarıldı.PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20200115/Wikipediaya-erisimin-engellenmesine-iliskin-karar-kaldirildi-1041014838.html
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pakistan, vikipedi, wikipedia, yasak, asya & pasifik, din, saygısızlık
pakistan, vikipedi, wikipedia, yasak, asya & pasifik, din, saygısızlık

Pakistan'da Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı

01:51 02.02.2023 (güncellendi: 02:02 02.02.2023)
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREWikipedia
Wikipedia - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
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Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), 'dine saygısızlıkla' ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı.
PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi.
Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı aktarıldı.
PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağını bildirdi.
Wikipedia - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2020
DÜNYA
Wikipedia'ya erişim engeli kaldırıldı
15 Ocak 2020, 16:52
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