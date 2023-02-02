https://sputniknews.com.tr/20230202/pakistanda-wikipediaya-erisim-yavaslatildi-1066472357.html
Pakistan'da Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı
Pakistan'da Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı
Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), 'dine saygısızlıkla' ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T01:51+0300
2023-02-02T01:51+0300
2023-02-02T02:02+0300
dünya
pakistan
vikipedi
wikipedia
yasak
asya & pasifik
din
saygısızlık
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PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi.Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı aktarıldı.PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20200115/Wikipediaya-erisimin-engellenmesine-iliskin-karar-kaldirildi-1041014838.html
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pakistan, vikipedi, wikipedia, yasak, asya & pasifik, din, saygısızlık
pakistan, vikipedi, wikipedia, yasak, asya & pasifik, din, saygısızlık
Pakistan'da Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı
01:51 02.02.2023 (güncellendi: 02:02 02.02.2023) Abone ol
Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), 'dine saygısızlıkla' ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı.
PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi.
Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı aktarıldı.
PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağını bildirdi.