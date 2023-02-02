https://sputniknews.com.tr/20230202/oto-satisinda-tum-zamanlarin-ocak-rekoru-1066487343.html
Oto satışında tüm zamanların ocak rekoru
Oto satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil ve hafif ticari araç satışında yılın ilk ayında sert yükseliş yaşandı. Otomotivde satış adedi 50 binin üzerine çıkarak rekor kırıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T13:49+0300
2023-02-02T13:49+0300
2023-02-02T13:49+0300
ekonomi
otomobil
otomotiv
satış
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocakta otomotiv ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,5 arttı.Yılın ilk ayında satışlar 50 bin 894 adet olarak kaydedildi.Aynı ay otomobil satışları yüzde 28,5 artarak 37 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 49,3 artışla 13 bin 606 adet olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230131/googledan-ikinci-el-otomobil-hamlesi-en-yakindaki-ilani-gosterecek-1066381993.html
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otomobil, otomotiv, satış
otomobil, otomotiv, satış
Oto satışında tüm zamanların ocak rekoru
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Otomobil ve hafif ticari araç satışında yılın ilk ayında sert yükseliş yaşandı. Otomotivde satış adedi 50 binin üzerine çıkarak rekor kırıldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocakta otomotiv ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,5 arttı.
Yılın ilk ayında satışlar 50 bin 894 adet olarak kaydedildi.
Aynı ay otomobil satışları yüzde 28,5 artarak 37 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 49,3 artışla 13 bin 606 adet olarak gerçekleşti.