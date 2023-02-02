https://sputniknews.com.tr/20230202/new-yorkta-pembe-guvercin-bulundu-muhtemelen-cinsiyet-ogrenme-partisi-icin-boyandi-1066485872.html
New York'ta pembe güvercin bulundu: 'Cinsiyet öğrenme partisi için boyanmış olabilir'
New York'ta pembe güvercin bulundu: 'Cinsiyet öğrenme partisi için boyanmış olabilir'
ABD'de bir vahşi yaşam koruma grubu, New York City'deki bir parktan kurtarılan pembe tüylü bir güvercinin cinsiyetini açığa çıkarma partisi için boyanmış... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T13:21+0300
2023-02-02T13:21+0300
2023-02-02T13:30+0300
dünya
güvercin
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ABD merkezli Wild Bird Fund, Manhattan'daki Madison Square Park'ta pembeye boyalı bir kral güvercinin dolaşırken bulunduğunu ve bakıma alındığını söyledi. Grup, kuşun, çiftlerin beklenen bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri veya açıkladıkları törenler olan bir organizasyon için pembeye boyanmış olabileceğini söyledi:"Güvercinlerin birçok farklı rengi ve tüyü var ama pembe onlardan biri değil. Bu, kasıtlı olarak bu renge boyanıp salınan evcil bir kral güvercini. Bu zavallı kuş, vahşi doğada yiyecek bulamayan, iyi uçamayan veya yırtıcılardan kaçamayan evcil bir kuş kadar zor durumda ama parlak, sıra dışı bir rengi olması onu daha da hedef haline getiriyor."Güvercinin uzun süreli yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyleyen Wild Bird Fund, güvercine görünüşü nedeniyle Flamingo adını verdi. Grup ayrıca, "Lütfen evcil kuşları asla vahşi doğaya salmayın. Onlar düğünler, cenazeler, kutlamalar, sanat projeleri ya da herhangi bir şey için değil. Açlıktan ölecekler ya da avlanacaklar. Vahşi doğada tamamen beyaz bir güvercin veya ortalıkta kaybolmuş görünen herhangi bir evcil kuş görürseniz, onun yardımınıza ihtiyacı var. Lütfen kuşu yakalayın ve yakınınızdaki bir güvercin kurtarma merkezine veya hayvan barınağına götürün" açıklamasında bulundu.Beauty of Birds stiesine göre de kral güvercin 'tüm güvercin ırklarının en güzellerinden biri olarak kabul ediliyor'.Sitede ayrıca, kral güvercinlerle ilgili 'inanılmaz derecede karizmatik, akıllı, tatlı (ve/veya şımarık) oldukları' belirtildi ve "Hayatı seviyorlar ve yaşamak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.Freedom Farm Animal Rescue, "Bu evcil genç beyaz güvercinlerin vahşi doğada nasıl hayatta kalacaklarına dair hiçbir fikirleri yok ve kurtarılmasalardı yırtıcı hayvanlar tarafından avlanacaklardı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210423/cocuklarinin-cinsiyet-partisi-icin-36-kilo-patlayici-kullandilar-1044342128.html
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güvercin, kurtarma, abd, new york
güvercin, kurtarma, abd, new york
New York'ta pembe güvercin bulundu: 'Cinsiyet öğrenme partisi için boyanmış olabilir'
13:21 02.02.2023 (güncellendi: 13:30 02.02.2023) Abone ol
ABD'de bir vahşi yaşam koruma grubu, New York City'deki bir parktan kurtarılan pembe tüylü bir güvercinin cinsiyetini açığa çıkarma partisi için boyanmış olabileceğini açıkladı.
ABD merkezli Wild Bird Fund, Manhattan'daki Madison Square Park'ta pembeye boyalı bir kral güvercinin dolaşırken bulunduğunu ve bakıma alındığını söyledi.
Grup, kuşun, çiftlerin beklenen bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri veya açıkladıkları törenler olan bir organizasyon için pembeye boyanmış olabileceğini söyledi:
"Güvercinlerin birçok farklı rengi ve tüyü var ama pembe onlardan biri değil. Bu, kasıtlı olarak bu renge boyanıp salınan evcil bir kral güvercini. Bu zavallı kuş, vahşi doğada yiyecek bulamayan, iyi uçamayan veya yırtıcılardan kaçamayan evcil bir kuş kadar zor durumda ama parlak, sıra dışı bir rengi olması onu daha da hedef haline getiriyor."
Güvercinin uzun süreli yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu söyleyen Wild Bird Fund, güvercine görünüşü nedeniyle Flamingo adını verdi.
Grup ayrıca, "Lütfen evcil kuşları asla vahşi doğaya salmayın. Onlar düğünler, cenazeler, kutlamalar, sanat projeleri ya da herhangi bir şey için değil. Açlıktan ölecekler ya da avlanacaklar. Vahşi doğada tamamen beyaz bir güvercin veya ortalıkta kaybolmuş görünen herhangi bir evcil kuş görürseniz, onun yardımınıza ihtiyacı var. Lütfen kuşu yakalayın ve yakınınızdaki bir güvercin kurtarma merkezine veya hayvan barınağına götürün" açıklamasında bulundu.
Beauty of Birds stiesine göre de kral güvercin 'tüm güvercin ırklarının en güzellerinden biri olarak kabul ediliyor'.
Sitede ayrıca, kral güvercinlerle ilgili 'inanılmaz derecede karizmatik, akıllı, tatlı (ve/veya şımarık) oldukları' belirtildi ve "Hayatı seviyorlar ve yaşamak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.
Freedom Farm Animal Rescue, "Bu evcil genç beyaz güvercinlerin vahşi doğada nasıl hayatta kalacaklarına dair hiçbir fikirleri yok ve kurtarılmasalardı yırtıcı hayvanlar tarafından avlanacaklardı" dedi.