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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/nariskin-abdnin-natodaki-rusya-karsiti-birligi-korumak-icin-daha-fazla-caba-harcamasi-gerekecek-1066487511.html
Narışkin: ABD'nin NATO'daki Rusya karşıtı birliği korumak için daha fazla çaba harcaması gerekecek
Narışkin: ABD'nin NATO'daki Rusya karşıtı birliği korumak için daha fazla çaba harcaması gerekecek
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD'nin Rusya'ya karşı saldırganlık sürecinde NATO'daki birliği korumak için giderek daha fazla... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T14:01+0300
2023-02-02T14:01+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
abd
ukrayna
nato
tank
leopard 2a4 tipi tank
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Sputnik'e demeç veren Narışkin, "NATO'nun Rusya'ya karşı saldırganlığı sırasında Amerikalıların İttifak ülkelerini aynı safta tutmak için giderek daha fazla çaba sarf etmesi gerekeceğini belirtmeliyim" dedi.Müttefiklerden biri şüphe duyar duymaz, şüphe duyan ülkeye sert bir elle anında haddinin bildirildiğini kaydeden Narışkin, tank sevkiyatı konusunda şüphesini dile getirmeye ve Berlin'in Moskova karşıtlığını artırmaktan kaçınmaya çalışan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yaşadığı sürecin buna bir örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.İlk başta Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndermesi için ABD ve NATO ülkelerinin bu yönde karar alması şartını koşan Scholz, sonrasında giderek artan baskılar nedeniyle diğer ülkelerin kararını beklemeden Kiev'e tank göndereceğini kamuoyuna duyurmuştu.Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak.Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.
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sergey narışkin, abd, ukrayna, nato, tank, leopard 2a4 tipi tank
sergey narışkin, abd, ukrayna, nato, tank, leopard 2a4 tipi tank

Narışkin: ABD'nin NATO'daki Rusya karşıtı birliği korumak için daha fazla çaba harcaması gerekecek

14:01 02.02.2023
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Mihail Mokrushin
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD'nin Rusya'ya karşı saldırganlık sürecinde NATO'daki birliği korumak için giderek daha fazla çaba harcaması gerekeceğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Narışkin, "NATO'nun Rusya'ya karşı saldırganlığı sırasında Amerikalıların İttifak ülkelerini aynı safta tutmak için giderek daha fazla çaba sarf etmesi gerekeceğini belirtmeliyim" dedi.

Müttefiklerden biri şüphe duyar duymaz, şüphe duyan ülkeye sert bir elle anında haddinin bildirildiğini kaydeden Narışkin, tank sevkiyatı konusunda şüphesini dile getirmeye ve Berlin'in Moskova karşıtlığını artırmaktan kaçınmaya çalışan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yaşadığı sürecin buna bir örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.

İlk başta Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndermesi için ABD ve NATO ülkelerinin bu yönde karar alması şartını koşan Scholz, sonrasında giderek artan baskılar nedeniyle diğer ülkelerin kararını beklemeden Kiev'e tank göndereceğini kamuoyuna duyurmuştu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak.

Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.
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