https://sputniknews.com.tr/20230202/nariskin-abdnin-natodaki-rusya-karsiti-birligi-korumak-icin-daha-fazla-caba-harcamasi-gerekecek-1066487511.html

Narışkin: ABD'nin NATO'daki Rusya karşıtı birliği korumak için daha fazla çaba harcaması gerekecek

Narışkin: ABD'nin NATO'daki Rusya karşıtı birliği korumak için daha fazla çaba harcaması gerekecek

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD'nin Rusya'ya karşı saldırganlık sürecinde NATO'daki birliği korumak için giderek daha fazla... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T14:01+0300

2023-02-02T14:01+0300

2023-02-02T14:01+0300

ukrayna krizi

sergey narışkin

abd

ukrayna

nato

tank

leopard 2a4 tipi tank

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Sputnik'e demeç veren Narışkin, "NATO'nun Rusya'ya karşı saldırganlığı sırasında Amerikalıların İttifak ülkelerini aynı safta tutmak için giderek daha fazla çaba sarf etmesi gerekeceğini belirtmeliyim" dedi.Müttefiklerden biri şüphe duyar duymaz, şüphe duyan ülkeye sert bir elle anında haddinin bildirildiğini kaydeden Narışkin, tank sevkiyatı konusunda şüphesini dile getirmeye ve Berlin'in Moskova karşıtlığını artırmaktan kaçınmaya çalışan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yaşadığı sürecin buna bir örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.İlk başta Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndermesi için ABD ve NATO ülkelerinin bu yönde karar alması şartını koşan Scholz, sonrasında giderek artan baskılar nedeniyle diğer ülkelerin kararını beklemeden Kiev'e tank göndereceğini kamuoyuna duyurmuştu.Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamalarına göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak.Berlin, Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine de izin vermişti.

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sergey narışkin, abd, ukrayna, nato, tank, leopard 2a4 tipi tank