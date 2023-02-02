https://sputniknews.com.tr/20230202/motorine-indirim-1066479219.html

Motorine indirim

Motorine indirim

Motorinin litre satış fiyatına ortalama 1 TL indirim geldi 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T09:39+0300

2023-02-02T09:39+0300

2023-02-02T09:39+0300

ekonomi

motorin

indirim

benzin

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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı.Motorinin litre satış fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirim geldi.İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 22.45 liraya geriledi. Fiyat Ankara'da 22.71 TL, İzmir'de ise 22.76 TL'ye düştü.Benzin fiyatında ise bugün herhangi bir değişiklik yapılmadı.Son indirime rağmen motorin fiyatı sene başındaki fiyatının yüzde 1.9 üzerinde kaldı.

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2023

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motorin, indirim, benzin