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https://sputniknews.com.tr/20230202/motorine-indirim-1066479219.html
Motorine indirim
Motorine indirim
Motorinin litre satış fiyatına ortalama 1 TL indirim geldi 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:39+0300
2023-02-02T09:39+0300
ekonomi
motorin
indirim
benzin
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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı.Motorinin litre satış fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirim geldi.İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 22.45 liraya geriledi. Fiyat Ankara'da 22.71 TL, İzmir'de ise 22.76 TL'ye düştü.Benzin fiyatında ise bugün herhangi bir değişiklik yapılmadı.Son indirime rağmen motorin fiyatı sene başındaki fiyatının yüzde 1.9 üzerinde kaldı.
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motorin, indirim, benzin
motorin, indirim, benzin

Motorine indirim

09:39 02.02.2023
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Motorinin litre satış fiyatına ortalama 1 TL indirim geldi
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıdı.
Motorinin litre satış fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL indirim geldi.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 22.45 liraya geriledi. Fiyat Ankara'da 22.71 TL, İzmir'de ise 22.76 TL'ye düştü.
Benzin fiyatında ise bugün herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Son indirime rağmen motorin fiyatı sene başındaki fiyatının yüzde 1.9 üzerinde kaldı.
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