https://sputniknews.com.tr/20230202/meteorolojiden-27-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-istanbulda-pazar-gunu-kar-bekleniyor-1066476924.html

Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul'da pazar günü kar bekleniyor

Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İstanbul'da pazar günü kar bekleniyor

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'de 27 il... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T07:56+0300

2023-02-02T07:56+0300

2023-02-02T07:56+0300

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NTV Meteoroloji Editörü Dlek Çalışkan, "İstanbul'da yağışın yağmurdan kara dönmesi tamamen rüzgara göre oluyor. Cuma günü öğle saatlerinde bir sağanak geçişi olacak. Ancak kısa süre yükseklerde kara dönme ihtimali var cuma günü de. Cumartesi gündüz saatlerinde yağmur var çünkü lodos yönlü rüzgar. Sonra akşam ve gece saatlerinde doğru hava hızla soğuyacağı için cumartesi akşam saatlerinden itibaren yağış yer yer bazı ilçelerde kara dönmeye başlayacak. Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz. Pazartesi de böyle kısım kısım devam edecek gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.27 il için uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Gümüşhane, Mersin, Adana ve Antalya illeri için ise sarı kodlu verildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.Yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliyaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul'da hava nasıl olacak?Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluKOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluEGEParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıKÜTAHYA °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlıMUĞLA °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

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