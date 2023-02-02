https://sputniknews.com.tr/20230202/kremlin-abdli-ozel-askeri-sirket-mozartin-ukraynadaki-onemi-abartilmamali-1066485227.html
Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı
Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Deniz piyadelerinin kurduğu Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki öneminin abartılmaması gerektiğini belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T12:49+0300
2023-02-02T12:49+0300
2023-02-02T12:49+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
kremlin
yaptırım
mozart özel askeri şirketi
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Günlük basın toplantısında gazeteciler, Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki çatışmalardan çekildiğine dair haberleri gündeme getirdi.Peskov, "Açıkçası, bu özel askeri şirketin öneminin abartılmamasını öneriyorum. Bu isimdeki bir özel askeri şirketin önemli rol oynadığına dair bir bilgiye sahibi değiliz" dedi.'ABD'nin ilgi duyduğu şey, yani güçlü bir Rusya var'Eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Washington'un Moskova'da Rus nükleer cephaneliğini kontrol etmeyi sürdürecek güçlü bir hükümetin bulunmasına ilgi duyduğu yönündeki sözleri de, gazeteciler tarafından anımsatıldı.Peskov, sorulara "Demek ki, ABD ilgi duyduğa şeye sahip durumda. Tüm nükleer sahipleri kontrol eden güçlü Rusya'ya, yekpare Rusya'ya sahipler. Mevcut durumda bu sözler, gerçeğin beyanı olarak kabul edilebilir" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html
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rusya, ukrayna, abd, kremlin, yaptırım, mozart özel askeri şirketi
rusya, ukrayna, abd, kremlin, yaptırım, mozart özel askeri şirketi
Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Deniz piyadelerinin kurduğu Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki öneminin abartılmaması gerektiğini belirtti.
Günlük basın toplantısında gazeteciler, Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki çatışmalardan çekildiğine dair haberleri gündeme getirdi.
Peskov, "Açıkçası, bu özel askeri şirketin öneminin abartılmamasını öneriyorum. Bu isimdeki bir özel askeri şirketin önemli rol oynadığına dair bir bilgiye sahibi değiliz" dedi.
'ABD'nin ilgi duyduğu şey, yani güçlü bir Rusya var'
Eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Washington'un Moskova'da Rus nükleer cephaneliğini kontrol etmeyi sürdürecek güçlü bir hükümetin bulunmasına ilgi duyduğu yönündeki sözleri de, gazeteciler tarafından anımsatıldı.
Peskov, sorulara "Demek ki, ABD ilgi duyduğa şeye sahip durumda. Tüm nükleer sahipleri kontrol eden güçlü Rusya'ya, yekpare Rusya'ya sahipler. Mevcut durumda bu sözler, gerçeğin beyanı olarak kabul edilebilir" yanıtını verdi.