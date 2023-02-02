https://sputniknews.com.tr/20230202/kremlin-abdli-ozel-askeri-sirket-mozartin-ukraynadaki-onemi-abartilmamali-1066485227.html

Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı

Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Deniz piyadelerinin kurduğu Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki öneminin abartılmaması gerektiğini belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T12:49+0300

2023-02-02T12:49+0300

2023-02-02T12:49+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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kremlin

yaptırım

mozart özel askeri şirketi

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Günlük basın toplantısında gazeteciler, Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki çatışmalardan çekildiğine dair haberleri gündeme getirdi.Peskov, "Açıkçası, bu özel askeri şirketin öneminin abartılmamasını öneriyorum. Bu isimdeki bir özel askeri şirketin önemli rol oynadığına dair bir bilgiye sahibi değiliz" dedi.'ABD'nin ilgi duyduğu şey, yani güçlü bir Rusya var'Eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Washington'un Moskova'da Rus nükleer cephaneliğini kontrol etmeyi sürdürecek güçlü bir hükümetin bulunmasına ilgi duyduğu yönündeki sözleri de, gazeteciler tarafından anımsatıldı.Peskov, sorulara "Demek ki, ABD ilgi duyduğa şeye sahip durumda. Tüm nükleer sahipleri kontrol eden güçlü Rusya'ya, yekpare Rusya'ya sahipler. Mevcut durumda bu sözler, gerçeğin beyanı olarak kabul edilebilir" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html

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