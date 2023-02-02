Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/kremlin-abdli-ozel-askeri-sirket-mozartin-ukraynadaki-onemi-abartilmamali-1066485227.html
Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı
Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Deniz piyadelerinin kurduğu Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki öneminin abartılmaması gerektiğini belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T12:49+0300
2023-02-02T12:49+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
kremlin
yaptırım
mozart özel askeri şirketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_5e2ebcefb6565fa29dba4ed231e14860.jpg
Günlük basın toplantısında gazeteciler, Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki çatışmalardan çekildiğine dair haberleri gündeme getirdi.Peskov, "Açıkçası, bu özel askeri şirketin öneminin abartılmamasını öneriyorum. Bu isimdeki bir özel askeri şirketin önemli rol oynadığına dair bir bilgiye sahibi değiliz" dedi.'ABD'nin ilgi duyduğu şey, yani güçlü bir Rusya var'Eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Washington'un Moskova'da Rus nükleer cephaneliğini kontrol etmeyi sürdürecek güçlü bir hükümetin bulunmasına ilgi duyduğu yönündeki sözleri de, gazeteciler tarafından anımsatıldı.Peskov, sorulara "Demek ki, ABD ilgi duyduğa şeye sahip durumda. Tüm nükleer sahipleri kontrol eden güçlü Rusya'ya, yekpare Rusya'ya sahipler. Mevcut durumda bu sözler, gerçeğin beyanı olarak kabul edilebilir" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/abdden-rus-ozel-guvenlik-sirketi-vagnere-yeni-yaptirim-1066240010.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_64:0:1136:804_1920x0_80_0_0_534aa8335007535214a46c660e2124b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, abd, kremlin, yaptırım, mozart özel askeri şirketi
rusya, ukrayna, abd, kremlin, yaptırım, mozart özel askeri şirketi

Kremlin: ABD'li özel askeri şirket Mozart'ın Ukrayna'daki önemi abartılmamalı

12:49 02.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Deniz piyadelerinin kurduğu Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki öneminin abartılmaması gerektiğini belirtti.
Günlük basın toplantısında gazeteciler, Mozart özel askeri şirketinin Ukrayna'daki çatışmalardan çekildiğine dair haberleri gündeme getirdi.
Peskov, "Açıkçası, bu özel askeri şirketin öneminin abartılmamasını öneriyorum. Bu isimdeki bir özel askeri şirketin önemli rol oynadığına dair bir bilgiye sahibi değiliz" dedi.

'ABD'nin ilgi duyduğu şey, yani güçlü bir Rusya var'

Eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Washington'un Moskova'da Rus nükleer cephaneliğini kontrol etmeyi sürdürecek güçlü bir hükümetin bulunmasına ilgi duyduğu yönündeki sözleri de, gazeteciler tarafından anımsatıldı.
Peskov, sorulara "Demek ki, ABD ilgi duyduğa şeye sahip durumda. Tüm nükleer sahipleri kontrol eden güçlü Rusya'ya, yekpare Rusya'ya sahipler. Mevcut durumda bu sözler, gerçeğin beyanı olarak kabul edilebilir" yanıtını verdi.
Vagner Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
Ukrayna krizi
ABD'den Rus özel güvenlik şirketi Vagner'e yeni yaptırım
26 Ocak, 23:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала