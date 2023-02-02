https://sputniknews.com.tr/20230202/konsolosluklarini-kapatan-ulkelerin-elcileri-disislerine-cagrildi-1066493988.html
Konsolosluklarını kapatan ülkelerin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Konsolosluklarını kapatan ülkelerin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T17:36+0300
2023-02-02T17:36+0300
2023-02-02T17:39+0300
türkiye
türkiye
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Türkiye'de terör eylemi tehdidi gerekçesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/fransa-istanbul-baskonsoloslugunu-bir-sureligine-kapatti--1066457435.html
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Konsolosluklarını kapatan ülkelerin elçileri Dışişleri'ne çağrıldı
17:36 02.02.2023 (güncellendi: 17:39 02.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Türkiye'de terör eylemi tehdidi gerekçesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.