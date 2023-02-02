https://sputniknews.com.tr/20230202/kanser-hastasi-numarasi-yaparak-para-toplayan-tiktok-fenomeni-gozaltina-alindi-1066488713.html

Kanser hastası numarası yaparak para toplayan TikTok fenomeni gözaltına alındı

Kanser hastası numarası yaparak para toplayan TikTok fenomeni gözaltına alındı

ABD'nin Iowa eyaletinde Madison Russo adında 19 yaşındaki bir genç, TikTok platformunda kanser hastası olduğu yalanıyla para toplarken ifşa oldu. Polis, gencin... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T14:59+0300

2023-02-02T14:59+0300

2023-02-02T14:59+0300

yaşam

tiktok

abd

kanser

dolandırıcılık

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ABD'nin Iowa eyaletindeki Eldridge kentinde yaşayan ve video paylaşım platformu TikTok'da çok sayıda takipçisi bulunan 19 yaşındaki Madison Russo, kendisine 2. evre kanser teşhisi konulduğunu iddia ederek takipçilerinden 37 bin dolar kadar bağış topladı.Russo, tıp uzmanlarının, kemoterapi tedavisini gösterdiğini iddia ettiği videolarda serum askısı ve tüpleri yanlış bağladığını fark etmesinin ardından ifşa oldu.Sosyal medya hesaplarında ve çevrimiçi bağış platformu GoFundme sayfasında yaptığı bir dizi paylaşımda Russo, kendisine 2. evre pankreas kanseri, lösemi teşhisi konulduğunu ve omurgasını saran 'futbol topu büyüklüğünde' bir tümör olduğunu iddia ediyor.Ardından Russo, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlamalarıyla Eldridge'deki evine polis tarafından yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.Gencin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.Öte yandan polis, Russo'nun evine yaptığı baskında bir peruk, serum askısı ve akrabalarından birine ait tıbbi malzemelerin yanı sıra nakit para ele geçirdi.Polis, aralarında kolejler, kanser vakıfları, özel şahıslar ve iş dünyasının da bulunduğu 439 bağışçının Russo'nun GoFundme hesabına para yatırdığını kaydetti.GoFundme, gence ödenen 37 bin dolardan fazla parayı bağışçılara iade etme sözü verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/tiktokta-hangi-videonun-viral-olacagina-kullanicilarin-ne-izleyecegine-calisanlar-karar-veriyor-1066059536.html

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tiktok, abd, kanser, dolandırıcılık