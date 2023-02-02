https://sputniknews.com.tr/20230202/kalp-hastalarina-soguk-hava-uyarisi-gogus-bolgesini-korumalilar-1066481067.html
Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı: 'Bazı saatlerde dışarı çıkmayın'
Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı: 'Bazı saatlerde dışarı çıkmayın'
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, soğuk havanın kalbi besleyen damarlarda daralmaya yol açarak... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T10:55+0300
2023-02-02T10:55+0300
2023-02-02T10:55+0300
yaşam
kalp krizi
soğuk
kar
kış
abdullah ayaz
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Prof. Dr. Altay, kalp hastalarının soğuk havalarda beslenme ve yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.Soğuk havanın insan vücudunu olumsuz etkilediğini belirten Altay, özellikle kalp hastalarının göğüs bölgesini iyi şekilde koruyarak dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu.Kalp hastaları için soğuk havanın risk faktörü olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:Prof. Dr. Altay, kalp hastalarının kış aylarında beslenmelerine önem vermesi gerektiğini dile getirdi.Kış aylarında enerji ihtiyacı ve buna bağlı beslenme sıklığının arttığını aktaran Altay, "Hem enerji ihtiyacını karşılayacak hem de kalp hastalarına zarar vermeyecek besinler tüketilmeli. Kışın balık tüketimi çok faydalı. Şekeri yüksek ve lifi az olan gıdalardan uzak durulmalı. Besleyici özelliği yüksek baklagiller tercih edilmeli. Bunun yanında pırasa, karnabahar ve bamya gibi sebzeler tüketilmeli. Kırmızı et tüketimini azaltıp, kızartmalardan uzak durulmalı." dedi.Altay, kış aylarında sıvı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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kalp krizi, soğuk, kar, kış, abdullah ayaz
kalp krizi, soğuk, kar, kış, abdullah ayaz
Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı: 'Bazı saatlerde dışarı çıkmayın'
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, soğuk havanın kalbi besleyen damarlarda daralmaya yol açarak şiddetli göğüs ağrısı ve kalp krizine neden olabildiğini söyledi.
Prof. Dr. Altay, kalp hastalarının soğuk havalarda beslenme ve yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.
Soğuk havanın insan vücudunu olumsuz etkilediğini belirten Altay, özellikle kalp hastalarının göğüs bölgesini iyi şekilde koruyarak dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu.
Kalp hastaları için soğuk havanın risk faktörü olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:
"Soğuk havalarda dışarı çıktığımızda damarlarda daralma oluyor. Bu, kalp damarları için de geçerli. Bu durum kalbin hem oksijen beslenmesini bozuyor hem de enerji ihtiyacını artırıyor. Dolayısıyla kış aylarında kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riski artıyor. Bu yüzden soğuk havalarda özellikle kalp hastaları dikkatli olmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ayazın etkili olduğu dönemde çok dışarı çıkmamalılar. Öğlen saatlerinde havanın biraz daha ılık olduğu saatlerde göğüs bölgesini koruyacak şekilde kıyafet giyilmesini öneriyoruz. Evin içerisinde bir oda çok sıcak bir diğer oda çok soğuk olduğunda, evde tam iklimlendirme sağlanmadığı zaman kalp krizi riski artabiliyor. O yüzden genellikle odaların dahi eşit şekilde ısıtılmasını öneriyoruz."
Prof. Dr. Altay, kalp hastalarının kış aylarında beslenmelerine önem vermesi gerektiğini dile getirdi.
Kış aylarında enerji ihtiyacı ve buna bağlı beslenme sıklığının arttığını aktaran Altay, "Hem enerji ihtiyacını karşılayacak hem de kalp hastalarına zarar vermeyecek besinler tüketilmeli. Kışın balık tüketimi çok faydalı. Şekeri yüksek ve lifi az olan gıdalardan uzak durulmalı. Besleyici özelliği yüksek baklagiller tercih edilmeli. Bunun yanında pırasa, karnabahar ve bamya gibi sebzeler tüketilmeli. Kırmızı et tüketimini azaltıp, kızartmalardan uzak durulmalı." dedi.
Altay, kış aylarında sıvı tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.