https://sputniknews.com.tr/20230202/italyada-kaybolan-ukraynali-genc-kadin-olu-bulundu-1066492965.html
İtalya’da kaybolan Ukraynalı genç kadın ölü bulundu
İtalya’da kaybolan Ukraynalı genç kadın ölü bulundu
İtalyan jandarmalar, 19 Ocak'ta kaybolan Ukraynalı 23 yaşındaki kadının cesedini buldu. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T17:13+0300
2023-02-02T17:13+0300
2023-02-02T17:13+0300
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italya
kadın cinayeti
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La Repubblica gazetesinin haberine göre Lombardiya'nın kuzey bölgesindeki Mantua eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Yana Malayko, ocak ayı başlarında, 3 yıl önce tanıştığı Moldova vatandaşı 34 yaşındaki Dmitry Stratan'dan ayrıldı.Ayrılığı kabullenemeyen zanlı, eski kız arkadaşını tehdit etmeye başladı.Dmitriy Stratan, kasten öldürme ve cesedi gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, ifade vermeyi de reddetti.Ukraynalı kadının cesedi, jandarmalar, kinolog ekipleri, köpekler ve yerel gönüllülerin katılımıyla birkaç gün süren aramaların ardından kırsal alanda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230114/romanya-calismak-istemeyen-ukraynali-siginmacilara-finansmani-kisabilir-1065745897.html
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ukrayna, italya, kadın cinayeti
ukrayna, italya, kadın cinayeti
İtalya’da kaybolan Ukraynalı genç kadın ölü bulundu
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İtalyan jandarmalar, 19 Ocak'ta kaybolan Ukraynalı 23 yaşındaki kadının cesedini buldu.
La Repubblica gazetesinin haberine göre Lombardiya'nın kuzey bölgesindeki Mantua eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Yana Malayko, ocak ayı başlarında, 3 yıl önce tanıştığı Moldova vatandaşı 34 yaşındaki Dmitry Stratan'dan ayrıldı.
Ayrılığı kabullenemeyen zanlı, eski kız arkadaşını tehdit etmeye başladı.
Dmitriy Stratan, kasten öldürme ve cesedi gizleme suçlamalarıyla tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, ifade vermeyi de reddetti.
Ukraynalı kadının cesedi, jandarmalar, kinolog ekipleri, köpekler ve yerel gönüllülerin katılımıyla birkaç gün süren aramaların ardından kırsal alanda bulundu.