https://sputniknews.com.tr/20230202/italya-yargisindan-cocuklar-buyukbaba-ve-buyuk-annelerini-gormek-zorunda-degil-karari-1066479752.html
İtalya yargısından 'Çocuklar büyükbaba ve büyük annelerini görmek zorunda değil' kararı
İtalya yargısından 'Çocuklar büyükbaba ve büyük annelerini görmek zorunda değil' kararı
İtalya'da Yargıtay, çocukların istemedikleri durumda büyükanne ve büyükbabalarını görmek zorunda olmadıklarına karar verdi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:54+0300
2023-02-02T09:54+0300
2023-02-02T09:57+0300
dünya
italya
çocuk
yargıtay
büyükanne
büyükbaba
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İtalya'da alt mahkeme tarafından alınan, çocukların büyükanne ve büyükbabalarının yanında kalabileceğine dair karara itiraz eden ebeveynler, davayı yüksek mahkemeye taşıdı.Yıllardır devam eden yargı süreci çocukların büyükannesi, büyükbabası ve amcasının Milano mahkemesine 'ebeveynlerin koyduğu engeller nedeniyle çocukları göremedikleri' yönünde şikayette bulunmasıyla başladı.Akrabalar hem Milano mahkemesi hem de temyiz mahkemelerinde hukuk mücadelesinden galip çıktı.Mahkeme, 2019'da büyükanne ve büyükbabayla çocuklar arasında bir sosyal hizmet uzmanının huzurunda toplantılar yapılmasını emrederken, ebeveynleri çocukların psikolojilerinin bozulma ihtimaline karşı uyardı.Daha sonra anne ve baba, kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu.Yargıtay'ın aldığı karar doğrultusunda iki çocuğun 'nesiller arasındaki bağdan fayda sağlayacağına' dair şüphe bulunmasa da çiftin ilişkiye karşı olduğunu ifade ettiği ve çocukların özellikle bir çatışma ortamında aile büyüklerini görmeye zorlanamayacağı ifade edildi.Mahkeme, 'çocukların çıkarlarının büyükanne ve büyükbabanın çıkarlarından üstün olması gerektiğine ve çocuklar 12 yaşını doldurmuşsa istenmeyen bir ilişki dayatılamayacağına' karar verdi.İtalya'da 2006 yılında yürürlüğe giren bir aile yasasına göre, bir çocuğun ebeveynleri ayrılsa bile büyükanne ve büyükbabasıyla ilişki sürdürme hakkı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221108/8-yasina-kadar-bir-odada-kilitli-tutuldu-1063181476.html
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italya, çocuk, yargıtay, büyükanne, büyükbaba
italya, çocuk, yargıtay, büyükanne, büyükbaba
İtalya yargısından 'Çocuklar büyükbaba ve büyük annelerini görmek zorunda değil' kararı
09:54 02.02.2023 (güncellendi: 09:57 02.02.2023) Abone ol
İtalya'da Yargıtay, çocukların istemedikleri durumda büyükanne ve büyükbabalarını görmek zorunda olmadıklarına karar verdi.
İtalya'da alt mahkeme tarafından alınan, çocukların büyükanne ve büyükbabalarının yanında kalabileceğine dair karara itiraz eden ebeveynler, davayı yüksek mahkemeye taşıdı.
Yıllardır devam eden yargı süreci çocukların büyükannesi, büyükbabası ve amcasının Milano mahkemesine 'ebeveynlerin koyduğu engeller nedeniyle çocukları göremedikleri' yönünde şikayette bulunmasıyla başladı.
Akrabalar hem Milano mahkemesi hem de temyiz mahkemelerinde hukuk mücadelesinden galip çıktı.
Mahkeme, 2019'da büyükanne ve büyükbabayla çocuklar arasında bir sosyal hizmet uzmanının huzurunda toplantılar yapılmasını emrederken, ebeveynleri çocukların psikolojilerinin bozulma ihtimaline karşı uyardı.
Daha sonra anne ve baba, kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu.
Yargıtay'ın aldığı karar doğrultusunda iki çocuğun 'nesiller arasındaki bağdan fayda sağlayacağına' dair şüphe bulunmasa da çiftin ilişkiye karşı olduğunu ifade ettiği ve çocukların özellikle bir çatışma ortamında aile büyüklerini görmeye zorlanamayacağı ifade edildi.
Mahkeme, 'çocukların çıkarlarının büyükanne ve büyükbabanın çıkarlarından üstün olması gerektiğine ve çocuklar 12 yaşını doldurmuşsa istenmeyen bir ilişki dayatılamayacağına' karar verdi.
İtalya'da 2006 yılında yürürlüğe giren bir aile yasasına göre, bir çocuğun ebeveynleri ayrılsa bile büyükanne ve büyükbabasıyla ilişki sürdürme hakkı bulunuyor.