https://sputniknews.com.tr/20230202/isvec-basbakani-kristersson-kuran-yakma-eylemleri-ulke-imajini-etkiledi-1066505711.html

İsveç Başbakanı Kristersson: Kur'an yakma eylemleri ülke imajını etkiledi

İsveç Başbakanı Kristersson: Kur'an yakma eylemleri ülke imajını etkiledi

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkede İslam karşıtı gerçekleştirilen eylemlerin sadece Türkiye’yle diyalogu değil, aynı zamanda ülkenin yurtdışındaki imajını da... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T21:08+0300

2023-02-02T21:08+0300

2023-02-02T21:08+0300

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.Kristersson, “İsveç’te geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar, Türkiye’yle yakın ve saygıya dayanan diyaloğu zora soktu. Küçük gruplar ve hatta bireyler tarafından gerçekleştirilen bireysel eylemlerin, İsveç’in yurtdışında nasıl algılandığı üzerinde etkileri var. Bu ayrıca İsveç iş çevreleri ve ulusal güvenliğimizin başlıca önceliği olan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için de sonuçlara sahip” ifadesini kullandı.Kristersson, İsveçlilere, durumu sakinleştirme ve şu anda gerçekten önemli olan “NATO’ya üye olma yoluyla İsveç’in ulusal güvenliğini artırma” konusuna odaklanma çağrısında bulundu. Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı Üçlü Muhtıra'yı anımsatarak, "Bu sabahki Kabine Toplantısı'nda hükümetin terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifini resmileştirdik. Tasarı, martta Meclise gönderilecek ve yeni terörle mücadele yasaları, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu, İsveç'in terörle mücadele konusundaki uzun vadeli taahhüdünde bir mihenk taşıdır." diye konuştu.Finlandiya Başbakanı Marin: Sadece Kur'an'ı değil halka açık yerlerde sandalyenizi bile yakamazsınızFinlandiya Başbakanı Marin, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile yaptıklarını ve süreci birlikte tamamlamak istediklerini belirterek, "Birlikte çalışıyoruz. Bu konuda her gün çok yakın temas halindeyiz. Tabii ki hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın başvurumuzu bir an önce onaylamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.Marin, görüşmede, Ukrayna'ya desteğin devamı ve NATO'ya katılım konularını ele aldıklarını, Kiev'e desteği sürdüreceklerini vurguladı. Marin konuşmasının devamında şunları söyledi: Dini konulara saygının, Finlandiya yasalarında yer aldığını belirten Marin, şunları kaydetti:Marin, İsveç'in üyeliğinin uzun zaman alması durumunda ne olacağına ilişkin soruya, "Durumun sınıftaki yaramaz çocuk gibi sunulması garip. İsveç de NATO üyesi olmak için istenenleri yerine getiriyor. İsveç'in 'sorun yaratan' olarak sunulduğu bu atmosferi sevmiyorum." yanıtını verdi.

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