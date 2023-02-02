İsveç Başbakanı Kristersson: Kur'an yakma eylemleri ülke imajını etkiledi
© AA / JONATHAN NACKSTRANDFinlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
© AA / JONATHAN NACKSTRAND
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkede İslam karşıtı gerçekleştirilen eylemlerin sadece Türkiye’yle diyalogu değil, aynı zamanda ülkenin yurtdışındaki imajını da etkilediğini belirtti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Kristersson, “İsveç’te geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar, Türkiye’yle yakın ve saygıya dayanan diyaloğu zora soktu. Küçük gruplar ve hatta bireyler tarafından gerçekleştirilen bireysel eylemlerin, İsveç’in yurtdışında nasıl algılandığı üzerinde etkileri var. Bu ayrıca İsveç iş çevreleri ve ulusal güvenliğimizin başlıca önceliği olan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için de sonuçlara sahip” ifadesini kullandı.
Kristersson, “İsveç’te geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar, Türkiye’yle yakın ve saygıya dayanan diyaloğu zora soktu. Küçük gruplar ve hatta bireyler tarafından gerçekleştirilen bireysel eylemlerin, İsveç’in yurtdışında nasıl algılandığı üzerinde etkileri var. Bu ayrıca İsveç iş çevreleri ve ulusal güvenliğimizin başlıca önceliği olan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için de sonuçlara sahip” ifadesini kullandı.
Kristersson, İsveçlilere, durumu sakinleştirme ve şu anda gerçekten önemli olan “NATO’ya üye olma yoluyla İsveç’in ulusal güvenliğini artırma” konusuna odaklanma çağrısında bulundu.
Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı Üçlü Muhtıra'yı anımsatarak, "Bu sabahki Kabine Toplantısı'nda hükümetin terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifini resmileştirdik. Tasarı, martta Meclise gönderilecek ve yeni terörle mücadele yasaları, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu, İsveç'in terörle mücadele konusundaki uzun vadeli taahhüdünde bir mihenk taşıdır." diye konuştu.
Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı Üçlü Muhtıra'yı anımsatarak, "Bu sabahki Kabine Toplantısı'nda hükümetin terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifini resmileştirdik. Tasarı, martta Meclise gönderilecek ve yeni terörle mücadele yasaları, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu, İsveç'in terörle mücadele konusundaki uzun vadeli taahhüdünde bir mihenk taşıdır." diye konuştu.
Finlandiya Başbakanı Marin: Sadece Kur'an'ı değil halka açık yerlerde sandalyenizi bile yakamazsınız
Finlandiya Başbakanı Marin, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile yaptıklarını ve süreci birlikte tamamlamak istediklerini belirterek, "Birlikte çalışıyoruz. Bu konuda her gün çok yakın temas halindeyiz. Tabii ki hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın başvurumuzu bir an önce onaylamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Marin, görüşmede, Ukrayna'ya desteğin devamı ve NATO'ya katılım konularını ele aldıklarını, Kiev'e desteği sürdüreceklerini vurguladı. Marin konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Finlandiya ve İsveç'in güvenliği birbirine bağlı. NATO'ya birlikte katılmamız tüm ittifakın çıkarına. Madrid'de mutabakata varıldığı üzere Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele aldık. Tüm NATO üye devletlerinin başvurumuzu yakında onaylayacağına ve Vilnius'taki zirvede Finlandiya ve İsveç'in müttefik olacağına inanıyoruz."
Dini konulara saygının, Finlandiya yasalarında yer aldığını belirten Marin, şunları kaydetti:
"Kur'an-ı Kerim ya da İncil yakılmasına izin vermiyoruz. İnsanların istediğine inanma özgürlüğünü korumak istiyoruz. Finlandiya'da halka açık yerlerde ateş yakmaya ilişkin bazı yasalar da var. Halka açık yerlerde sadece Kur'an-ı Kerim değil sandalyenizi bile yakamazsınız. Bunu Finlandiya'da yapmayın."
Marin, İsveç'in üyeliğinin uzun zaman alması durumunda ne olacağına ilişkin soruya, "Durumun sınıftaki yaramaz çocuk gibi sunulması garip. İsveç de NATO üyesi olmak için istenenleri yerine getiriyor. İsveç'in 'sorun yaratan' olarak sunulduğu bu atmosferi sevmiyorum." yanıtını verdi.