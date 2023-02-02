Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230202/isvec-basbakani-kristersson-kuran-yakma-eylemleri-ulke-imajini-etkiledi-1066505711.html
İsveç Başbakanı Kristersson: Kur'an yakma eylemleri ülke imajını etkiledi
İsveç Başbakanı Kristersson: Kur'an yakma eylemleri ülke imajını etkiledi
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkede İslam karşıtı gerçekleştirilen eylemlerin sadece Türkiye’yle diyalogu değil, aynı zamanda ülkenin yurtdışındaki imajını da... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T21:08+0300
2023-02-02T21:08+0300
dünya
nato
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066506066_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_ddf5e9f0be5a3f2b1ce232f6bcfce69c.jpg
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.Kristersson, “İsveç’te geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar, Türkiye’yle yakın ve saygıya dayanan diyaloğu zora soktu. Küçük gruplar ve hatta bireyler tarafından gerçekleştirilen bireysel eylemlerin, İsveç’in yurtdışında nasıl algılandığı üzerinde etkileri var. Bu ayrıca İsveç iş çevreleri ve ulusal güvenliğimizin başlıca önceliği olan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için de sonuçlara sahip” ifadesini kullandı.Kristersson, İsveçlilere, durumu sakinleştirme ve şu anda gerçekten önemli olan “NATO’ya üye olma yoluyla İsveç’in ulusal güvenliğini artırma” konusuna odaklanma çağrısında bulundu. Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı Üçlü Muhtıra'yı anımsatarak, "Bu sabahki Kabine Toplantısı'nda hükümetin terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifini resmileştirdik. Tasarı, martta Meclise gönderilecek ve yeni terörle mücadele yasaları, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu, İsveç'in terörle mücadele konusundaki uzun vadeli taahhüdünde bir mihenk taşıdır." diye konuştu.Finlandiya Başbakanı Marin: Sadece Kur'an'ı değil halka açık yerlerde sandalyenizi bile yakamazsınızFinlandiya Başbakanı Marin, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile yaptıklarını ve süreci birlikte tamamlamak istediklerini belirterek, "Birlikte çalışıyoruz. Bu konuda her gün çok yakın temas halindeyiz. Tabii ki hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın başvurumuzu bir an önce onaylamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.Marin, görüşmede, Ukrayna'ya desteğin devamı ve NATO'ya katılım konularını ele aldıklarını, Kiev'e desteği sürdüreceklerini vurguladı. Marin konuşmasının devamında şunları söyledi: Dini konulara saygının, Finlandiya yasalarında yer aldığını belirten Marin, şunları kaydetti:Marin, İsveç'in üyeliğinin uzun zaman alması durumunda ne olacağına ilişkin soruya, "Durumun sınıftaki yaramaz çocuk gibi sunulması garip. İsveç de NATO üyesi olmak için istenenleri yerine getiriyor. İsveç'in 'sorun yaratan' olarak sunulduğu bu atmosferi sevmiyorum." yanıtını verdi.
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/02/1066506066_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_098b2653005f5ccedc8a2261ee121a94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, isveç, finlandiya
nato, isveç, finlandiya

İsveç Başbakanı Kristersson: Kur'an yakma eylemleri ülke imajını etkiledi

21:08 02.02.2023
© AA / JONATHAN NACKSTRANDFinlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA / JONATHAN NACKSTRAND
Abone olTelegram
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkede İslam karşıtı gerçekleştirilen eylemlerin sadece Türkiye’yle diyalogu değil, aynı zamanda ülkenin yurtdışındaki imajını da etkilediğini belirtti.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Kristersson, “İsveç’te geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar, Türkiye’yle yakın ve saygıya dayanan diyaloğu zora soktu. Küçük gruplar ve hatta bireyler tarafından gerçekleştirilen bireysel eylemlerin, İsveç’in yurtdışında nasıl algılandığı üzerinde etkileri var. Bu ayrıca İsveç iş çevreleri ve ulusal güvenliğimizin başlıca önceliği olan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için de sonuçlara sahip” ifadesini kullandı.
Kristersson, İsveçlilere, durumu sakinleştirme ve şu anda gerçekten önemli olan “NATO’ya üye olma yoluyla İsveç’in ulusal güvenliğini artırma” konusuna odaklanma çağrısında bulundu.

Kristersson, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı Üçlü Muhtıra'yı anımsatarak, "Bu sabahki Kabine Toplantısı'nda hükümetin terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifini resmileştirdik. Tasarı, martta Meclise gönderilecek ve yeni terörle mücadele yasaları, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu, İsveç'in terörle mücadele konusundaki uzun vadeli taahhüdünde bir mihenk taşıdır." diye konuştu.




Finlandiya Başbakanı Marin: Sadece Kur'an'ı değil halka açık yerlerde sandalyenizi bile yakamazsınız

Finlandiya Başbakanı Marin, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile yaptıklarını ve süreci birlikte tamamlamak istediklerini belirterek, "Birlikte çalışıyoruz. Bu konuda her gün çok yakın temas halindeyiz. Tabii ki hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın başvurumuzu bir an önce onaylamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Marin, görüşmede, Ukrayna'ya desteğin devamı ve NATO'ya katılım konularını ele aldıklarını, Kiev'e desteği sürdüreceklerini vurguladı. Marin konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Finlandiya ve İsveç'in güvenliği birbirine bağlı. NATO'ya birlikte katılmamız tüm ittifakın çıkarına. Madrid'de mutabakata varıldığı üzere Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele aldık. Tüm NATO üye devletlerinin başvurumuzu yakında onaylayacağına ve Vilnius'taki zirvede Finlandiya ve İsveç'in müttefik olacağına inanıyoruz."
Dini konulara saygının, Finlandiya yasalarında yer aldığını belirten Marin, şunları kaydetti:
"Kur'an-ı Kerim ya da İncil yakılmasına izin vermiyoruz. İnsanların istediğine inanma özgürlüğünü korumak istiyoruz. Finlandiya'da halka açık yerlerde ateş yakmaya ilişkin bazı yasalar da var. Halka açık yerlerde sadece Kur'an-ı Kerim değil sandalyenizi bile yakamazsınız. Bunu Finlandiya'da yapmayın."
Marin, İsveç'in üyeliğinin uzun zaman alması durumunda ne olacağına ilişkin soruya, "Durumun sınıftaki yaramaz çocuk gibi sunulması garip. İsveç de NATO üyesi olmak için istenenleri yerine getiriyor. İsveç'in 'sorun yaratan' olarak sunulduğu bu atmosferi sevmiyorum." yanıtını verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала