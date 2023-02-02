https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-vapur-seferlerine-lodos-engeli-1066476817.html
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T07:50+0300
2023-02-02T07:50+0300
2023-02-02T07:50+0300
yaşam
istanbul
lodos
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Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, lodos
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
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İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler
" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.