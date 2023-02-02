https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-vapur-seferlerine-lodos-engeli-1066476817.html

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T07:50+0300

2023-02-02T07:50+0300

2023-02-02T07:50+0300

yaşam

istanbul

lodos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/02/1051381068_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_b4e8374598c9552d36dd24a081aedb8e.jpg

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı kaydedildi.Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, lodos