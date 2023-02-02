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Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama
Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama
Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:21+0300
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yaşam
patlama
meral kaplan
istanbul
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Ortaköy'deki bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.Sabah gazetesinin haberine göre, Kaplan "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.Meral Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını söndürdü. İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.
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patlama, meral kaplan, istanbul
patlama, meral kaplan, istanbul

Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama

09:21 02.02.2023 (güncellendi: 09:29 02.02.2023)
© FotoğrafMeral Kaplan
Meral Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Fotoğraf
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Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı
Ortaköy'deki bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Kaplan "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.
Meral Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını söndürdü.
İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.
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