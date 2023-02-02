https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-unlu-oyuncunun-evinde-patlama--1066478475.html

Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama

Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama

Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı 02.02.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

patlama

meral kaplan

istanbul

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Ortaköy'deki bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.Sabah gazetesinin haberine göre, Kaplan "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.Meral Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını söndürdü. İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.

istanbul

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patlama, meral kaplan, istanbul