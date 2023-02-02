https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-unlu-oyuncunun-evinde-patlama--1066478475.html
Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama
Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama
Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:21+0300
2023-02-02T09:21+0300
2023-02-02T09:29+0300
yaşam
patlama
meral kaplan
istanbul
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Ortaköy'deki bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.Sabah gazetesinin haberine göre, Kaplan "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.Meral Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını söndürdü. İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
patlama, meral kaplan, istanbul
patlama, meral kaplan, istanbul
Oyuncu Meral Kaplan'ın evinde patlama
09:21 02.02.2023 (güncellendi: 09:29 02.02.2023) Abone ol
Ünlü oyuncu Meral Kaplan’ın evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı
Ortaköy'deki bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Kaplan "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.
Meral Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını söndürdü.
İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.