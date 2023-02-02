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İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı
İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı
İstanbul, Sarıyer'de oto galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan 1... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T06:25+0300
2023-02-02T06:25+0300
yaşam
istanbul
silahlı çatışma
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NTV'nin haberine göre, olay, saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. Galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyorİhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Saldırgan silahını bırakıp kaçtıJandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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istanbul, silahlı çatışma
istanbul, silahlı çatışma

İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

06:25 02.02.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İstanbul, Sarıyer'de oto galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
NTV'nin haberine göre, olay, saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi.
Galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.

Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırgan silahını bırakıp kaçtı

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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