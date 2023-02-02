https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-silahli-catisma-1-kisi-oldu-1-kisi-de-agir-yaralandi-1066476358.html

İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

İstanbul, Sarıyer'de oto galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, başından vurulan 1... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T06:25+0300

2023-02-02T06:25+0300

2023-02-02T06:25+0300

yaşam

istanbul

silahlı çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg

NTV'nin haberine göre, olay, saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. Galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyorİhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Saldırgan silahını bırakıp kaçtıJandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, silahlı çatışma