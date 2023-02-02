https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-kediyi-tekmeleyen-saldirgan-tutuklandi-1066493294.html

İstanbul'da kediyi tekmeleyen saldırgan tutuklandı

İstanbul'da kediyi tekmeleyen saldırgan tutuklandı

Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan saldırgan Aytuğ Koyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T17:15+0300

2023-02-02T17:15+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

kedi

şiddet

hayvan

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Küçükçekmece’de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, kediyi teklemeye başlamıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekti.Şüpheli Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli Aytuğ Koyuncu 31 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilmesi üzerine şüpheli Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230131/kediyi-tekmeleyen-saldirgan-serbest-birakildi-1066418376.html

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türkiye, istanbul, kedi, şiddet, hayvan