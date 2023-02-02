Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-guvenlik-gerekcesiyle-pierre-loti-lisesi-de-kapatildi-1066479342.html
İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı
İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı
ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç 'saldırı' uyarısında bulunmuş İstanbul'daki başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmıştı. İstanbul'daki Pierre... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:39+0300
2023-02-02T09:39+0300
türkiye
terör
türkiye
okul
tehdit
pierre loti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg
Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 'terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı' bildirildi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre; velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/fransa-istanbul-baskonsoloslugunu-bir-sureligine-kapatti--1066457435.html
türkiye
pierre loti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64c2f27d1be8fc73ef33d12853537be0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
terör, türkiye, okul, tehdit, pierre loti
terör, türkiye, okul, tehdit, pierre loti

İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı

09:39 02.02.2023
© AAOkul, sıra
Okul, sıra - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç 'saldırı' uyarısında bulunmuş İstanbul'daki başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmıştı. İstanbul'daki Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.
Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 'terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı' bildirildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.
Fransa İstanbul Başkonsolosluğu'nu bir süreliğine kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
TÜRKİYE
Fransa, İstanbul Başkonsolosluğu'nu bir süreliğine kapattı
Dün, 18:34

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала