https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-guvenlik-gerekcesiyle-pierre-loti-lisesi-de-kapatildi-1066479342.html
İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı
İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı
ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç 'saldırı' uyarısında bulunmuş İstanbul'daki başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmıştı. İstanbul'daki Pierre... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:39+0300
2023-02-02T09:39+0300
2023-02-02T09:39+0300
türkiye
terör
türkiye
okul
tehdit
pierre loti
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Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 'terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı' bildirildi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre; velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/fransa-istanbul-baskonsoloslugunu-bir-sureligine-kapatti--1066457435.html
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terör, türkiye, okul, tehdit, pierre loti
İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı
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ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç 'saldırı' uyarısında bulunmuş İstanbul'daki başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmıştı. İstanbul'daki Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesi güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.
Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 'terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı' bildirildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere
göre; velilere gönderilen bilgilendirme
mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz
" denildi.