https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-guvenlik-gerekcesiyle-pierre-loti-lisesi-de-kapatildi-1066479342.html

İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı

İstanbul'da güvenlik gerekçesiyle Pierre Loti Lisesi de kapatıldı

ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç 'saldırı' uyarısında bulunmuş İstanbul'daki başkonsolosluklarını geçici olarak kapatmıştı. İstanbul'daki Pierre... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T09:39+0300

2023-02-02T09:39+0300

2023-02-02T09:39+0300

türkiye

terör

türkiye

okul

tehdit

pierre loti

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Pierre Loti Fransız Lisesi'nin okul velilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 'terör tehdidine karşı Beyoğlu yerleşkesinin 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacağı' bildirildi.Cumhuriyet'te yer alan habere göre; velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2 Şubat Perşembe ve 3 Şubat Cuma günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/fransa-istanbul-baskonsoloslugunu-bir-sureligine-kapatti--1066457435.html

türkiye

pierre loti

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terör, türkiye, okul, tehdit, pierre loti