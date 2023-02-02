https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-gozaltina-alinan-metin-uca-serbest-birakildi-1066503407.html

İstanbul'da gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı

İstanbul'da gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı

Hakkında arama kararı bulunması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan televizyon programcısı Metin Uca serbest bırakıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T19:42+0300

2023-02-02T19:42+0300

2023-02-02T19:42+0300

türkiye

metin uca

serbest bırakma

istanbul

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İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.Uca, Edremit Sulh Ceza Hakimliği'nce açılan bir dava kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arandığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı.Metin Uca, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi. ​​​​​​​Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Metin Uca'nın ifadesinin alınması için 16 Eylül ve 30 Kasım 2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldığı bildirildi.Açıklamada, "Şüpheli, iki kez ifadeye geleceğini belirtmesine rağmen ifade vermeye gelmemesi üzerine hakkında çıkarılan ifade almaya yönelik yakalama kararı doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yakalanmış, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemleri devam etmektedir" bilgisi verildi.

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