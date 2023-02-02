https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-dogalgaz-ucuzladi-yesil-sogan-rekor-kirdi-1066483034.html
İstanbul'da doğalgaz ucuzladı, yeşil soğan rekor kırdı
İstanbul'da doğalgaz ucuzladı, yeşil soğan rekor kırdı
İstanbul’da ocak ayında doğalgaz fiyatı yüzde 11.85 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T11:58+0300
2023-02-02T11:58+0300
2023-02-02T12:20+0300
doğalgaz
ekonomi
yeşil soğan
fahiş fiyat
artış
meyve
yakıt
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 142’sinin perakende fiyatı artarken 35 ürünün fiyatı düştü, 65 ürünün fiyatı ise değişmedi.Ocak ayında yeşil soğan fiyatı yüzde 54.48 arttıOcak ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 54.48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 39.84 ile şehiriçi vapur ücreti, yüzde 39.37 ile taksi ücreti, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 38.88 ile röntgen çekim ücreti, kültür ve eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38.61 ile mecmualar, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 33.09 ile doktor muayene ücreti ve ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33.06 şehirlerarası otobüs bilet ücreti oldu.Ocak ayında doğalgaz fiyatı yüzde 11.85 ucuzladı2023 Ocak ayında Konut Harcamaları grubunda yer alan yakıt (doğalgaz) fiyatı yüzde 11.85 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 8.69 kadın kazağı, gıda harcamaları grubundan yüzde 6.03 ile portakal, giyim harcamaları grubundan yüzde 5.82 ile palto-erkek, yüzde 4.26 ile gömlek-erkek, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4.08 ile ses ve görüntü sistemi ve giyim harcamaları grubundan yüzde 3.45 ile takım elbise-erkek oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230128/bakan-donmez-gaz-fiyatlarindan-sonra-elektrikte-de-gerileme-olabilir-1066305473.html
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doğalgaz, yeşil soğan, fahiş fiyat, artış, meyve, yakıt
doğalgaz, yeşil soğan, fahiş fiyat, artış, meyve, yakıt
İstanbul'da doğalgaz ucuzladı, yeşil soğan rekor kırdı
11:58 02.02.2023 (güncellendi: 12:20 02.02.2023) Abone ol
İstanbul’da ocak ayında doğalgaz fiyatı yüzde 11.85 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 142’sinin perakende fiyatı artarken 35 ürünün fiyatı düştü, 65 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Ocak ayında yeşil soğan fiyatı yüzde 54.48 arttı
Ocak ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 54.48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 39.84 ile şehiriçi vapur ücreti, yüzde 39.37 ile taksi ücreti, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 38.88 ile röntgen çekim ücreti, kültür ve eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 38.61 ile mecmualar, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 33.09 ile doktor muayene ücreti ve ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 33.06 şehirlerarası otobüs bilet ücreti oldu.
Ocak ayında doğalgaz fiyatı yüzde 11.85 ucuzladı
2023 Ocak ayında Konut Harcamaları grubunda yer alan yakıt (doğalgaz) fiyatı yüzde 11.85 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 8.69 kadın kazağı, gıda harcamaları grubundan yüzde 6.03 ile portakal, giyim harcamaları grubundan yüzde 5.82 ile palto-erkek, yüzde 4.26 ile gömlek-erkek, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4.08 ile ses ve görüntü sistemi ve giyim harcamaları grubundan yüzde 3.45 ile takım elbise-erkek oldu.