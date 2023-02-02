https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-bazi-akaryakit-istasyonlarinin-tuvaletleri-ucretli-oldu-1066482343.html

İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler tepkiye neden oldu. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T11:45+0300

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yakıt

ekonomi

istanbul

beşiktaş

akaryakıt

tepki

ücret

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İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü. Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.Yakıt alanlara tuvalet ücretsizTuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Tepkilere neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

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yakıt, istanbul, beşiktaş, akaryakıt, tepki, ücret