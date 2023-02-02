https://sputniknews.com.tr/20230202/istanbulda-bazi-akaryakit-istasyonlarinin-tuvaletleri-ucretli-oldu-1066482343.html
İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler tepkiye neden oldu. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T11:45+0300
2023-02-02T11:45+0300
2023-02-02T11:56+0300
yakıt
ekonomi
istanbul
beşiktaş
akaryakıt
tepki
ücret
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İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü. Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.Yakıt alanlara tuvalet ücretsizTuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Tepkilere neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.
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yakıt, istanbul, beşiktaş, akaryakıt, tepki, ücret
yakıt, istanbul, beşiktaş, akaryakıt, tepki, ücret
İstanbul'da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu
11:45 02.02.2023 (güncellendi: 11:56 02.02.2023) Abone ol
İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler tepkiye neden oldu.
İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu.
Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü.
Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.
Yakıt alanlara tuvalet ücretsiz
Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Tepkilere neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.