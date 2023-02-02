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https://sputniknews.com.tr/20230202/israilden-gazze-seridine-hava-saldirisi-1066475918.html
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
İsrail Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediğini doğruladı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T05:42+0300
2023-02-02T05:44+0300
dünya
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
hava saldırısı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nden fırlatılan rokete yanıt olarak 'Hamas'a ait bir silah üretim tesisini' vurduğunu duyurdu.Ordunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasına yanıt olarak İsrail ordusu savaş uçakları, ham kimyasal madde üretimi yapılan bir tesis ile Hamas terör örgütüne ait bir silah üretim tesisini vurdu" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze kaynaklı tüm terör faaliyetlerinden Hamas'ı sorumlu tutuyor ve Hamas, İsrail'e yönelik güvenlik ihlallerinin sonuçlarına katlanacak" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230201/cnn-iran-askeri-tesisine-saldirinin-sorumlusunu-sordu-netanyahu-bazen-biziz-bazen-degiliz-dedi-1066456332.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hava saldırısı

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

05:42 02.02.2023 (güncellendi: 05:44 02.02.2023)
© REUTERS / Mohammed Salemİsrail-Filistin krizi
İsrail-Filistin krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© REUTERS / Mohammed Salem
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İsrail Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediğini doğruladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nden fırlatılan rokete yanıt olarak 'Hamas'a ait bir silah üretim tesisini' vurduğunu duyurdu.
Ordunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasına yanıt olarak İsrail ordusu savaş uçakları, ham kimyasal madde üretimi yapılan bir tesis ile Hamas terör örgütüne ait bir silah üretim tesisini vurdu" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze kaynaklı tüm terör faaliyetlerinden Hamas'ı sorumlu tutuyor ve Hamas, İsrail'e yönelik güvenlik ihlallerinin sonuçlarına katlanacak" denildi.
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