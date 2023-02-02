https://sputniknews.com.tr/20230202/israilden-gazze-seridine-hava-saldirisi-1066475918.html

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlediğini doğruladı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T05:42+0300

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İsrail Savunma Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nden fırlatılan rokete yanıt olarak 'Hamas'a ait bir silah üretim tesisini' vurduğunu duyurdu.Ordunun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasına yanıt olarak İsrail ordusu savaş uçakları, ham kimyasal madde üretimi yapılan bir tesis ile Hamas terör örgütüne ait bir silah üretim tesisini vurdu" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze kaynaklı tüm terör faaliyetlerinden Hamas'ı sorumlu tutuyor ve Hamas, İsrail'e yönelik güvenlik ihlallerinin sonuçlarına katlanacak" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230201/cnn-iran-askeri-tesisine-saldirinin-sorumlusunu-sordu-netanyahu-bazen-biziz-bazen-degiliz-dedi-1066456332.html

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