Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230202/ihracatta-tum-zamanlarin-en-yuksek-rakamina-ulasildi-1066483812.html
İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Ticaret Bakanı Muş, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T12:15+0300
2023-02-02T12:15+0300
ekonomi
ihracat
türkiye
mehmet muş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103410/05/1034100528_3:0:1599:898_1920x0_80_0_0_1f82c231a86a023ccbb1e51490e964f3.jpg
Ocak ayı ihracat rakamları açıkladı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını belirtti.İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/antep-fistigi-yatirim-araci-oldu-fiyati-bir-ayda-yuzde-30-artti-1066478939.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103410/05/1034100528_202:0:1399:898_1920x0_80_0_0_cd7fc27ecbf716515f12539e4413b5c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ihracat, türkiye, mehmet muş
ihracat, türkiye, mehmet muş

İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

12:15 02.02.2023
© AATicaret, ihracat, ithalat, ekonomi
Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Ticaret Bakanı Muş, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.
Ocak ayı ihracat rakamları açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını belirtti.

İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.
Antep Fıstığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
YAŞAM
Antep fıstığı yatırım aracı oldu: Fiyatı bir ayda yüzde 30 arttı
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала