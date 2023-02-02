https://sputniknews.com.tr/20230202/ihracatta-tum-zamanlarin-en-yuksek-rakamina-ulasildi-1066483812.html
İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
Ticaret Bakanı Muş, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T12:15+0300
2023-02-02T12:15+0300
2023-02-02T12:15+0300
ekonomi
ihracat
türkiye
mehmet muş
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Ocak ayı ihracat rakamları açıkladı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını belirtti.İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230202/antep-fistigi-yatirim-araci-oldu-fiyati-bir-ayda-yuzde-30-artti-1066478939.html
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ihracat, türkiye, mehmet muş
ihracat, türkiye, mehmet muş
İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı
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Ticaret Bakanı Muş, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır." dedi.
Ocak ayı ihracat rakamları açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını belirtti.
İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.