https://sputniknews.com.tr/20230202/ihracatta-tum-zamanlarin-en-yuksek-rakamina-ulasildi-1066483812.html

İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Muş, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T12:15+0300

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ekonomi

ihracat

türkiye

mehmet muş

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Ocak ayı ihracat rakamları açıkladı.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını belirtti.İhracatın geçen yıl yakaladığı ivmeyi yılın ilk ayında devam ettirdiğini belirten Muş, "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230202/antep-fistigi-yatirim-araci-oldu-fiyati-bir-ayda-yuzde-30-artti-1066478939.html

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ihracat, türkiye, mehmet muş