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https://sputniknews.com.tr/20230202/gram-altin-tarihi-zirvesini-gordu-1066478774.html
Gram altın tarihi zirvesini gördü
Gram altın tarihi zirvesini gördü
FED'in faiz artırımından sonra dolar 18.82 lira, euro ise 20.75 liradan işlem göüyor. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:23+0300
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Fed'in dün akşam duyurduğu faiz artırımı sonrası dolar 2 Şubat sabahında 18.81 lira bandının üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada döviz satış fiyatları;Dolar 18.8251, Euro ise 20.7551Çeyrek altın ne kadar?Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957.3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184.3 liraya kadar çıktı.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1181 lira, çeyrek altın 1937 lira, yarım altın 3874 lira, cumhuriyet altını 7723 liraBrent petrolün varil fiyatı 83.24 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83.24 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4713 puanda yer alıyor.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Gram altın tarihi zirvesini gördü

09:23 02.02.2023
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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FED'in faiz artırımından sonra dolar 18.82 lira, euro ise 20.75 liradan işlem göüyor.
Fed'in dün akşam duyurduğu faiz artırımı sonrası dolar 2 Şubat sabahında 18.81 lira bandının üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada döviz satış fiyatları;
Dolar 18.8251, Euro ise 20.7551

Çeyrek altın ne kadar?

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957.3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184.3 liraya kadar çıktı.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1181 lira, çeyrek altın 1937 lira, yarım altın 3874 lira, cumhuriyet altını 7723 lira

Brent petrolün varil fiyatı 83.24 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83.24 dolardan işlem görüyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4713 puanda yer alıyor.
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