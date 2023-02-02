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Gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı
Gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı
Hakkındaki yakalama kararı dolayısıyla gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T21:25+0300
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türkiye
barbaros şansal
serbest bırakma
gözaltı
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Kuzey Kıbrıs'tan havayoluyla Türkiye'ye gelen modacı Şansal'ın, İstanbul Havalimanı'ındaki işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince 'devletin askeri ve emniyet eşkilatını alenen aşağılama' suçundan hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şansal, polis merkezine götürüldü.Havalimanı'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Şansal, serbest bırakıldı.
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barbaros şansal, serbest bırakma, gözaltı
barbaros şansal, serbest bırakma, gözaltı

Gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı

21:25 02.02.2023
© AABarbaros Şansal
Barbaros Şansal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Hakkındaki yakalama kararı dolayısıyla gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Kuzey Kıbrıs'tan havayoluyla Türkiye'ye gelen modacı Şansal'ın, İstanbul Havalimanı'ındaki işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince 'devletin askeri ve emniyet eşkilatını alenen aşağılama' suçundan hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şansal, polis merkezine götürüldü.
Havalimanı'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Şansal, serbest bırakıldı.
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