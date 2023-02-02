https://sputniknews.com.tr/20230202/gozaltina-alinan-modaci-barbaros-sansal-serbest-birakildi-1066506983.html

Gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Hakkındaki yakalama kararı dolayısıyla gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T21:25+0300

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türkiye

barbaros şansal

serbest bırakma

gözaltı

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Kuzey Kıbrıs'tan havayoluyla Türkiye'ye gelen modacı Şansal'ın, İstanbul Havalimanı'ındaki işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince 'devletin askeri ve emniyet eşkilatını alenen aşağılama' suçundan hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şansal, polis merkezine götürüldü.Havalimanı'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Şansal, serbest bırakıldı.

türkiye

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barbaros şansal, serbest bırakma, gözaltı