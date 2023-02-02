Göç İdaresi Başkanlığı: Geçen ay 10 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
19:17 02.02.2023 (güncellendi: 19:26 02.02.2023)
© AA / İlhami ErkılıçTürkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
© AA / İlhami Erkılıç
Göç İdaresi Başkanlığı, yılın ilk ayında 10 bin 520 yasadışı göçmenin Türkiye'den sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Başkanlıktan yapılan açıklamada yasadışı göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) February 2, 2023
1-31 Ocak’ta;
📌9.284 düzensiz göçmen yakalandı
📌10.520 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek %113'lük başarı sağlandı
📌20.295 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi
Son 12 ayda;
📌130.159 düzensiz göçmen sınır dışı edildi⬇️ pic.twitter.com/YIqhGicq7h
Yılın ilk ayında Ağrı, Erzurum, Kocaeli, Malatya, Kütahya ve Ankara'dan toplam 9 charter seferiyle Afganistan uyruklu bin 503 yasadışı göçmen sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, tarifeli uçuşlarla birlikte ülkesine dönüşü sağlanan Afganistan uyruklu sayısının 3 bin 755 olduğu aktarıldı.
Tüm diğer uyruklarla birlikte yeni yılın ilk ayında sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısının ise 10 bin 520'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Sınırlarda alınan etkin tedbirler sayesinde 20 bin 295 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yasadışı yollardan ülkemize girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 284 düzensiz göçmen yakalandı.
2022 yılında 237 charter seferinin yanı sıra tarifeli uçuşlarla birlikte 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti. 2022, ülke tarihinin en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığı yıl oldu."
Kilis'te 37 yasadışı göçmen yakalandı
Öte yandan, Kilis'te Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 37 yasadışı göçmen yakalandı, 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez ve Elbeyli ilçesinde, sınır hattı geri bölgesinde kaçakçılık ve yasadışı sınır geçişlerini önlemek amacıyla keşif, gözetleme ve devriye çalışması yaptı.
Yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 37 yasadışı göçmen ve bunlara yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, 2 araca el konuldu.
Yasadışı göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.