https://sputniknews.com.tr/20230202/goc-idaresi-baskanligi-gecen-ay-10-bin-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1066502307.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Geçen ay 10 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Geçen ay 10 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, yılın ilk ayında 10 bin 520 yasadışı göçmenin Türkiye'den sınır dışı edildiğini duyurdu. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T19:17+0300

2023-02-02T19:17+0300

2023-02-02T19:26+0300

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göçmen krizi

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.Başkanlıktan yapılan açıklamada yasadışı göçle mücadele kapsamında sınır dışı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.Yılın ilk ayında Ağrı, Erzurum, Kocaeli, Malatya, Kütahya ve Ankara'dan toplam 9 charter seferiyle Afganistan uyruklu bin 503 yasadışı göçmen sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, tarifeli uçuşlarla birlikte ülkesine dönüşü sağlanan Afganistan uyruklu sayısının 3 bin 755 olduğu aktarıldı.Tüm diğer uyruklarla birlikte yeni yılın ilk ayında sınır dışı edilen yasadışı göçmen sayısının ise 10 bin 520'ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Kilis'te 37 yasadışı göçmen yakalandıÖte yandan, Kilis'te Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 37 yasadışı göçmen yakalandı, 1 zanlı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez ve Elbeyli ilçesinde, sınır hattı geri bölgesinde kaçakçılık ve yasadışı sınır geçişlerini önlemek amacıyla keşif, gözetleme ve devriye çalışması yaptı.Yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 37 yasadışı göçmen ve bunlara yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, 2 araca el konuldu.Yasadışı göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi