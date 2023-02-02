https://sputniknews.com.tr/20230202/fransada-mahkeme-kantinlerde-dini-tercihli-yemek-menulerini-laiklige-aykiri-bulmadi-1066502738.html

Fransa'da mahkeme, kantinlerde dini tercihli yemek menülerini laikliğe aykırı bulmadı

Fransa'da mahkeme, kantinlerde dini tercihli yemek menülerini laikliğe aykırı bulmadı

Fransa'da mahkeme, Beaucaire Belediye Başkanı Julien Sanchez'in, kentindeki okul kantinlerinde özellikle domuz eti verildiği günlerde dini veya kişisel... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T19:34+0300

2023-02-02T19:34+0300

2023-02-02T19:34+0300

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Toulouse İdare Temyiz Mahkemesi, ülkenin güneyindeki Beaucaire kentinde, belediyenin 2018'de okul kantinlerinde laikliğe aykırı bulduğu için dini tercihli yemek menülerini yasaklayan kararı bozan alt mahkemenin verdiği hükme yapılan itirazı görüştü.Mahkeme, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden Belediye Başkanı Sanchez tarafından yapılan itirazı reddederek önceki mahkemenin bu menülerin laikliğe aykırı olmadığına ve sunulmasında sakınca bulunmadığına ilişkin kararını onadı. Belediyenin kararının aksine Danıştay'ın emsal kararı bulunuyorFransa'nın güneyindeki Beaucaire'de Belediye Meclisi, Haziran 2018'de okullardaki kantinlerde domuz eti verildiği günlerde dini tercihli yemek menülerinin konulmasını laiklik tarafsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklama kararı almıştı.Karara, Fransa'daki Müslüman ve Yahudi toplum tepki göstermişti.Bunun üzerine ülkedeki 2 insan hakları savunucusu dernek belediyenin bu kararına itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu.Nimes İdare Mahkemesi Şubat 2021'de aşırı sağcı belediyenin aldığı kararı iptal etmişti.Belediye Başkanı da mahkemenin kararına itiraz ederek Toulouse İdare Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.Bu arada, Beaucaire Belediyesi istediği takdirde Toulouse Mahkemesi'nin bu son kararını Danıştay'a götürebilir.Ancak Fransız Danıştay'ı Aralık 2020'de Chalon-sur-Saone kentine yönelik aldığı emsal bir kararda "Ne laiklik ve kamu hizmetlerindeki tarafsızlık ilkeleri, ne de vatandaşların kamu nezdindeki eşitlik ilkesi yerel yönetimlerde dini tercihli yemek menülerinin sunulmasını engelleyemez" şeklinde hükme imza atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20210419/fransada-laiklik-genel-meclisi-adinda-oturumlar-duzenlenecek-1044310626.html

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