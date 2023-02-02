https://sputniknews.com.tr/20230202/fas-ispanya-ile-iliskilerimiz-yeni-bir-doneme-girdi-1066474742.html

Fas: İspanya ile ilişkilerimiz yeni bir döneme girdi

Fas: İspanya ile ilişkilerimiz yeni bir döneme girdi

Fas Başbakanı Ahnuş, ülkesinin Batı Sahra'daki tutumuna Madrid'in desteği nedeniyle İspanya ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini açıkladı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T04:30+0300

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2023-02-02T04:30+0300

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aziz ahnuş

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diplomatik kriz

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ortadoğu

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Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Fas'ın başkenti Rabat'ta iki ülke başbakanları ve çok sayıda bakanın katıldığı hükümetler arası üst düzey toplantıda, "Fas ile İspanya arasındaki ilişkiler ideal, terörle mücadele alanındaki güvenli işbirliği ile övünmeye hakkımız var" dedi.Ülkesinin Batı Sahra'daki tutumuna Madrid'in desteği nedeniyle İspanya ile ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirten Ahnuş, şunları söyledi:Toplantıda konuşan İspanya Ticaret ve Sanayi Bakanı María Reyes Maroto, İspanyol şirketlerini Fas'ta yatırım yapmaya teşvik edecek kredi limitinin 800 milyon euro'yu bulduğunu, yatırımı teşvik edecek kredi ile ilgili anlaşmaya imzaların perşembe günü atılacağını vurguladı.İspanya-Fas arasında yaşanan diplomatik krizİspanya'daki sol koalisyon hükümeti 22 Nisan 2021'de Batı Sahra'daki ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirmiş ve bu olay diplomatik krize dönüşmüştü.Fas, Madrid'deki büyükelçisini geri çekmiş ve ardından 17-19 Mayıs 2021'de yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin yürüyerek ya da yüzerek İspanya tarafına geçmesine göz yummuştu.İspanya olaydan hemen sonra bölgeye asker göndermiş ve 7 bin 500 kadar göçmeni Fas'a geri yollamıştı.İspanya 2 Haziran 2021'de Gali'yi Cezayir'e gönderse de iki ülke arasındaki diplomatik kriz devam etmişti.İspanya Başbakanı Sanchez'in 14 Mart 2022'de Fas Kralı 6. Muhammed'e mektup göndererek, Batı Sahra sorununun çözümünde Fas'ın önerdiği özerklik planını doğru bulduğunu açıklamasıyla kriz sona ermiş ve bundan bir ay sonra Sanchez, Kral 6. Muhammed'in davetiyle Rabat'ı ziyaret etmişti.İki ülke arasındaki diğer bir kriz ise Haziran 2022'de İspanya'ya bağlı Melilla kentine Fas sınırından gelen göçmen akınında Fas tarafında 23 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı, uluslararası toplumun da tepkisini çeken trajik olay olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221202/kacak-gocmen-yamac-parasutuyle-fastan-ispanyanin-melilla-kentine-gecti-1064097203.html

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fas, ispanya, aziz ahnuş, ikili ilişkiler, diplomatik kriz, avrupa, kuzey afrika, ortadoğu