https://sputniknews.com.tr/20230202/esinden-unlu-is-insanina-bocekli-tuzak-1066478359.html

Eşinden ünlü iş insanına böcekli tuzak

Eşinden ünlü iş insanına böcekli tuzak

İstanbul'da danışmanlık şirketi yetkilisi Ömer Erkut V.'nin boşanma aşamasındaki eşi, kocasının kendisini aldattığına yönelik konuşmalarını delil olarak... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T09:17+0300

2023-02-02T09:17+0300

2023-02-02T09:17+0300

türkiye

türkiye

istanbul

boşanma

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İstanbul'da bir şirketi yetkilisi Ömer Erkut V. iki yıl önce Asu V. ile evlendi. İkili arasında başlayan şiddetli geçimsizlik sonrası taraflar boşanmaya karar verdi. Erkut V.'nin açtığı boşanma davasında iddiaya göre Asu V. eşinin zina ve sadakatsizlik nedeniyle evlilik birliğinde kusurlu olduğunu ileri sürdü.Boşanma dilekçesine eşinin sahibi olduğu danışmanlık şirketine ait yaz gezilerinde yabancı uyruklu kadınların birliktelik için getirildiği, sosyal medya hesaplarında eskort ve benzeri hesaplarla mesajlaşmaları olduğunu ileri sürdü.Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Ömer Erkut V. ise eşinin flaş bellek içinde sunduğu görüşmeleri dinlediğinde gizli kayıt olduğunu fark etti. Çünkü iddiaya göre mahkeme dosyasına sunulan ses kayıtları gizlice kaydedilmişti.Kayıtların eşi tarafından nasıl elde edildiğini araştırmaya başlayan iş insanı, ses kayıtlarının araç içinde kaydedildiğini fark etti. Aracını alarak oto tamirciye giden iş adamı, araçtaki bir bölmeye gizlenmiş ses kayıt cihazı buldu.Eşi tarafından aracına konduğu iddia edilen böcek diye tabir edilen cihazla savcılığın yolunu tutan iş adamı, eşi Asu V.'den şikayetçi oldu.İş adamı, boşanma davası sırasında sunulan ses kayıtlarının eşi tarafından aracına yerleştirilen böcek isimli cihazla ele geçirildiğini, araç içindeki tüm konuşmaların eşi tarafından dinlenerek özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230130/esenlerde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-sokak-ortasinda-oldurdu-1066334344.html

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