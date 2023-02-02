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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınması bekleniyor 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T09:06+0300
2023-02-02T09:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te MHP lideri Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret edecek.Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı TRT yayınında, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek

09:06 02.02.2023 (güncellendi: 09:07 02.02.2023)
© AAErdoğan ve Bahçeli görüşmesi
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te MHP lideri Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret edecek.
Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.
Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı TRT yayınında, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.
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