https://sputniknews.com.tr/20230202/cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-bir-araya-geldi-1066489973.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:42+0300
2023-02-02T15:42+0300
2023-02-02T15:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Bahçeli'nin evinde yapılan görüşmede; seçim süreci, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.Görüşmede ayrıca ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de masada olacak.Erdoğan, MHP lideri ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230202/selvi-muhalefet-anayasaya-destek-vermezse-erdogan-lgbtden-girer-basortusu-dusmanligindan-cikar-1066479975.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, politika
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
15:42 02.02.2023 (güncellendi: 15:46 02.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Bahçeli'nin evinde yapılan görüşmede; seçim süreci, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
Görüşmede ayrıca ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de masada olacak.
Erdoğan, MHP lideri ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.