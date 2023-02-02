https://sputniknews.com.tr/20230202/cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-bir-araya-geldi-1066489973.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T15:42+0300

2023-02-02T15:42+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.Bahçeli'nin evinde yapılan görüşmede; seçim süreci, yasal düzenlemeler, Meclis çalışmaları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.Görüşmede ayrıca ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler de masada olacak.Erdoğan, MHP lideri ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230202/selvi-muhalefet-anayasaya-destek-vermezse-erdogan-lgbtden-girer-basortusu-dusmanligindan-cikar-1066479975.html

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, politika