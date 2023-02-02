https://sputniknews.com.tr/20230202/chpli-ozel-cumhurbaskani-oyle-bir-israf-sarayinda-durmayacak-cankaya-koskunde-calisacak-1066506664.html

CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı öyle bir israf sarayında durmayacak, Çankaya Köşkü'nde çalışacak

CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı öyle bir israf sarayında durmayacak, Çankaya Köşkü'nde çalışacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösteren CHP'li Özel, "Cumhurbaşkanı öyle bir israf sarayında durmayacak, Çankaya Köşkü'nde çalışacak, orayı kamu... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T21:40+0300

2023-02-02T21:40+0300

2023-02-02T21:42+0300

türkiye

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özgür özel

anayasa mahkemesi (aym)

anayasa mahkemesi

altılı masa

recep tayyip erdoğan

nureddin nebati

merkez bankası

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Altılı Masa'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini savundu.Erdoğan'ın, "Külliye'nin kapısına kilit vuracaklarmış" dediğini ifade eden Özel, kendilerinin böyle bir şey söylemediğini, Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacaklarını, Külliye'yi bilimin, üniversitelerin, TÜBİTAK'ın, kamunun emrine sunacaklarını söyledi."Bin 400 odalı o devasa yerin kapısına kilit vurulur mu?" sorusunu yönelten Özel, "Cumhurbaşkanı öyle bir israf sarayında durmayacak, Çankaya Köşkü'nde çalışacak, orayı kamu kullanacak. Yazlık Saray? Cumhurbaşkanı değil Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar tatil yapacak orada" ifadesini kullandı.Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi, OHAL Kararnamelerini iptal etmeyeceklerini, kararnamelerin yarattığı mağduriyeti ortadan kaldıracaklarını öne sürdü.Tank Palet Fabrikası'nı satmayacaklarını, kamulaştıracaklarını kaydeden Özel, "O hibe ettikleri uçan saray var, Esenboğa'dan kalkacak o uçan saray, Sakarya'ya en yakın havaalanı olan Sabiha Gökçen'e konacak. İçine ne kadar Katarlı asker, komutan, memur varsa nezaketle bindirilecek. Uçak havadayken Katar Emiri'ne bilgi verilecek; 'Bir emanet vardı uçan saray, sarayınız sizindir Tank Palet milletindir' diyeceğiz. Bizim vaadimiz bu" değerlendirmesini yaptı.'Adamın fırça attıkları, alkışlıyorlar'Erdoğan'ın, grup toplantısında Genel Kurul toplantılarına katılmayan AK Partili milletvekillerine, "Genel Kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa; -ki dün böyle oldu-, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum" açıklamasına işaret eden Özel, şöyle devam etti:Özel, Erdoğan'dan, "Sinan Ateş ile ilgili kendisine sunulan cinayetin faillerinin, azmettiricilerinin yer aldığı MİT raporundan bir nüshayı, bugün görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye vermesini" istedi.'Baz etkisinden kurtulunca hayat pahalılığından kurtulunmuyor'Erdoğan'ın, faizleri daha da indireceklerini söylediğini, "Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada" dediğini belirten Özel, baz etkisi olduğunu ancak fiyatlarda düşüş yaşanmadığını kaydetti.Özel, "Enflasyonun 84'ten 64'e düşmesi, fiyatın düşmesi değildir. Baz etkisinden kurtulunca hayat pahalılığından kurtulunmuyor. Enflasyon 84'ten 64'e düşüyor ama hacı teyzenin filesi, geçen ay 196 liraya doluyorsa bu ay 200 liraya doluyor" diye konuştu.Merkez Bankası'nın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye mektup yazdığını anımsatan Özel, bankanın yanlış yere mektup yazdığın ileri sürdü. Özel, "Erdoğan'a yaz. 'Bu fiyat artışlarını düşüremiyoruz. Sebebi sensin' yaz" ifadesini kullandı.Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon programında ekmek karnesi gösterdiğini dile getirerek, karnenin İkinci Dünya Savaşı sırasında verildiğini belirtti. Özel, "(Bu ülkenin, perişan olacağı İkinci Dünya Savaşı'na girmemesi lazım, her ihtimale karşı ordunun karnını tok tutmak lazım. Siz kıt kanat yetinin ama caydırıcı ordu orada dursun, bu Anadolu işgal olmasın) diye yapılmış bir iş. Senin döneminde ise gece yarıları benzin kuyruğu, boşuna ümit verdiğin EYT'lilerin SGK önündeki kuyruğu, İŞKUR önünden işsizler ordusu kuyruğu" ifadelerini kullandı.'Paranın sıcağıyla oy at, bu seçim rüşveti, diyorlar'Özel, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyonda görüşmelerine başlandığını anımsattı.Erdoğan'ın, "seçimi kaybedeceğini anlayınca" EYT'ye sarıldığını ileri süren Özel, EYT sorunun 23 yıllık olduğunu, mağduriyetin 21 yılında AK Parti'nin bulunduğunu söyledi.Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Özel, teklifte ayrıca Bağ-Kur, staj ve çıraklık mağduriyetinin doğduğunu ifade ederek, EYT'nin maliyetini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 100 milyar lira, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 255 milyar lira olarak açıkladığını kaydetti. Özel, "Nasıl devlet yönetiyor bunlar?" dedi.AYM Başkan seçimine, MHP'nin müdahaleye kalkıştığını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medyadan seçim öncesi paylaşımda bulunduğunu söyleyen Özel, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın aday olmak istemediğini savundu.Özel, "Hülle yoluyla HSK'dan Yargıtaya, Yargıtaydan bir dosya okumadan iki ay sonra AYM'ye gönderilen İrfan Fidan, saray tarafından AYM'nin başına kayyum atanmak istendi. Sarayın hülleyle getirdiğini herkes biliyor. Bunu görünce Arslan, bir yıllığına da olsa aday olmayı tercih etmiş ve seçimi aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı AYM'ye kayyum olamadı" diyerek, sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230123/ak-partili-turan-basortusu-konusunda-chp-net-ozur-dilemelidir-1066081586.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, anayasa mahkemesi (aym), anayasa mahkemesi, altılı masa, recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, merkez bankası