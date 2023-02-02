https://sputniknews.com.tr/20230202/bilim-kurulu-uyesi-sener-long-kovidin-tedavisi-yok-1066484978.html

Bilim Kurulu Üyesi Şener: 'Long Kovid'in tedavisi yok

Bilim Kurulu Üyesi Şener: 'Long Kovid'in tedavisi yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde dünyada ve Türkiye’de tırmanışa geçen sendromik hastalık olan ‘Post Kovid’ ya da ‘Long Kovid’ için hali... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T12:47+0300

2023-02-02T12:47+0300

2023-02-02T12:47+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs bilim kurulu

hastalık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/12/1065883290_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_99b2d93dba85842869d43799c7a9c2c9.jpg

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, dünyada ve Türkiye’de son dönemde Kovid-19 sonrası Long Kovid (Post Kovid)'in görülmeye başladığını belirtti. Kovid 19’un artık Türkiye için mevsimsel hale geldiğini, Long Kovid’in tırmanışa geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Şener, insan vücudundan uzun süre kalabilen Long Kovid’in kalıcı hasarlar bırakabilen sendromik bir hastalık olduğunu kaydetti ve şunları söyledi: "Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok."Prof. Dr. Şener, "Kovid-19 enfeksiyonları artık Türkiye için mevsimsel hale geldi. Özellikle son zamanlarda dünya genelinde ve Türkiye’de daha çok Long Covid tırmanışa geçti. Biz bunlara Kovid-19 sonrası enfeksiyon tabloları diyoruz. Bu tablolar açısından baktığımızda hatırlama güçlükleri, hafıza güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen kronik öksürük, çabuk yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ilgili olarak ritim bozuklukları, kalple ilgili ortaya çıkan diğer tablolar onun beraberinde kas ve eklem ağrıları, uykusuzluklar gibi çok geniş bir sendromik tablo var. Saç dökülmesi bile dahil edilebiliyor. Hormonal düzensizliklere bağlı kadınlarda ortaya çıkan adet düzensizlikleri de bunun içerisine dahil edilebiliyor. Dolayısıyla eğer Kovid-19 enfeksiyonu sonrasında ortalama 3 aydan daha uzun süre devam eden PCR testi negatifleştikten sonra 3 aydan daha uzun süre devam eden baştan tırnağa kadar hatta saça kadar ulaşan başka sebeple açıklanamayan bir klinik tablonuz varsa mutlaka koronavirüs sonrası Long Covid tablosu açısından araştırmak lazım" dedi.'Tedavisi yok'Bunun için bazı kan testleri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Sitokin düzeyleri bakılabiliyor. Bu bizim için yönlendirici, bu sitokin değerlerinde belli değerlerde yükseklikler varsa Covid tablosu olarak adlandırıyoruz. Bu çünkü sendromik bir hastalık. Bu sendromik hastalığa aslında ne yazık ki tedavi anlamında hali hazırda dünyanın bulduğu bir tedavi yok. Denenen tedavi metotları var. Yada semptomatik tedavi diyoruz. Bunlardan bir tanesi, öksürükle, kalple ilgili olan tedavilerde onları yönlendirmeye çalışıyoruz hastalarımıza. Unutkanlık ve beraberinde algı problemleri varsa onlara yönelik nörologların yaptığı bazı yaklaşımlar var. Kas, eklem ağrılarına yönelikte daha çok nonsteroid antienflamatuvarları uygulamak gerekiyor. Bu semptomlardan herhangi birisi varsa ve Kovid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aydan daha uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir hastanede bu konuyla deneyimli bir hekim tarafından takip edilmenizde fayda var."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

koronavirüs, koronavirüs bilim kurulu, hastalık