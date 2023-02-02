https://sputniknews.com.tr/20230202/beyonceden-renaissance-turu-7-yil-aradan-sonra-dunya-turnesine-cikiyor-1066489222.html
Beyonce'den 'Renaissance' turu: 7 yıl aradan sonra dünya turnesine çıkıyor
Beyonce'den 'Renaissance' turu: 7 yıl aradan sonra dünya turnesine çıkıyor
Son dönemde Dubai’deki lüks otelin açılışında bir saatlik konser vererek tartışmaların odağı olan ünlü şarkıcı Beyonce, bu yıl dünya turnesine çıkacağını... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:29+0300
2023-02-02T15:29+0300
2023-02-02T15:47+0300
beyoncé
müzik albümü
yaşam
turne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1d/1059270745_0:32:820:493_1920x0_80_0_0_622bf066870d6f9db0c70985f229fd1e.jpg
Uzun süredir sahnelerden ayrı kalarak 2018'den beri konser vermeyen ve geçtiğimiz haftalarda Dubai'deki Atlantis The Royal'in açılışında gösterişli bir konsere imza atan ünlü R&B şarkıcısı Beyonce, dünya turnesine çıkıyor.Son albümü 'Renaissance' ile aynı adı taşıyan bir dünya turnesine çıkacağını duyuran 41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.NTV’nin aktardığına göre, son olarak 2016 yılında dünya turnesine çıkan şarkıcı, İsveç'te başlayacak 'Renaissance' turu için 43 tarih paylaştı.Şarkıcı, listelerde zirveye yerleşen albümüyle BRIT Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Şarkıcı ve En İyi Uluslararası Şarkı (Break My Soul) ile adaylık kazanmıştı.Öte yandan, şarkıcının Dubai'de sahnelere dönmesi hayranlarını mutlu etse de Dubai'nin eşcinsel ilişkilere karşı katı yasalarının olması bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.Beş yıl aradan sonra ilk kez canlı performans sergileyen şarkıcının son albümü Renaissance, ‘siyah queer kültürünü onurlandırması’ ve LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle hayranlarından tam not almıştı.Ancak bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldığı bilinen Beyonce'nin Dubai'de konser vermesi tepki çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220730/beyonceden-hayranlarina-renaissance-tesekkuru-1059307316.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1d/1059270745_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_9e2d8a6e53e4055b7e1ae3cbda3cee6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beyoncé, müzik albümü, turne
beyoncé, müzik albümü, turne
Beyonce'den 'Renaissance' turu: 7 yıl aradan sonra dünya turnesine çıkıyor
15:29 02.02.2023 (güncellendi: 15:47 02.02.2023) Abone ol
Son dönemde Dubai’deki lüks otelin açılışında bir saatlik konser vererek tartışmaların odağı olan ünlü şarkıcı Beyonce, bu yıl dünya turnesine çıkacağını duyurdu.
Uzun süredir sahnelerden ayrı kalarak 2018'den beri konser vermeyen ve geçtiğimiz haftalarda Dubai'deki Atlantis The Royal'in açılışında gösterişli bir konsere imza atan ünlü R&B şarkıcısı Beyonce, dünya turnesine çıkıyor.
Son albümü 'Renaissance' ile aynı adı taşıyan bir dünya turnesine çıkacağını duyuran 41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.
NTV’nin aktardığına göre, son olarak 2016 yılında dünya turnesine çıkan şarkıcı, İsveç'te başlayacak 'Renaissance' turu için 43 tarih paylaştı.
Şarkıcı, listelerde zirveye yerleşen albümüyle BRIT Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Şarkıcı ve En İyi Uluslararası Şarkı (Break My Soul) ile adaylık kazanmıştı.
Öte yandan, şarkıcının Dubai'de sahnelere dönmesi hayranlarını mutlu etse de Dubai'nin eşcinsel ilişkilere karşı katı yasalarının olması bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Beş yıl aradan sonra ilk kez canlı performans sergileyen şarkıcının son albümü Renaissance, ‘siyah queer kültürünü onurlandırması’ ve LGBT ikonlarından ilham alması nedeniyle hayranlarından tam not almıştı.
Ancak bir saatlik konser için 24 milyon dolar (450 milyon TL) aldığı bilinen Beyonce'nin Dubai'de konser vermesi tepki çekti.