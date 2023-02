https://sputniknews.com.tr/20230202/bakan-varank-iha-ve-sihalarimizi-satin-alabilmek-icin-ulkeler-siraya-girmis-durumda-1066484220.html

Bakan Varank: İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda

Bakan Varank: İHA ve SİHA'larımızı satın alabilmek için ülkeler sıraya girmiş durumda

02.02.2023

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı '7. Tematik Kış Kampları' kapsamında Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nı ziyaret etti.Kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen Varank, Bakanlığının faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi verdi, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Varank, Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı'na dair de konuşarak, Türkiye Uzay Ajansının, Milli Uzay Programı'nı yürüten kuruluş olduğunu anımsattı. Burada Türkiye'nin uzay kabiliyetlerini artırmak için farklı programlar uyguladıklarını anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:Varank, ay misyonu gibi farklı programlarla Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için gayret gösterdiklerini belirterek, uzayın diplomasinin en önemli alanlarından olduğunu bildirdi.Dünyada, ülkelerin uzaydaki hak ve menfaatlerinin konuşulduğunu ifade eden Varank, "Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerde 'Ülkeler uzayda nasıl bir araya gelecek, nasıl uzay hukukunu hayata geçirecek?' Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var." ifadesini kullandı.Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'nin kalkınmasında önemli 2 başlıkta faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, üretim altyapısı olarak bölgesinin en önemli ülkelerinden olduğuna dikkati çekti.'Üreterek satabilen bir ülkeyiz'Türkiye'nin 254 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke olduğunun altını çizen Varank, şunları kaydetti:Varank, fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençler başta olmak üzere, şirketlere AR-GE destekleri verdiklerini belirterek, yine şirketler kendi bünyelerinde AR-GE ve tasarım yapıyorlarsa bunları da desteklediklerini bildirdi.TÜBİTAK'ın, Bakanlığın bağlı kuruluşu olduğunu hatırlatan Varank, şu değerlendirmede bulundu:'Burslarımızla, desteklerimizle genç arkadaşlarımızın her zaman yanındayız'Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hayata başlarken risk alabilen gençlerin bir numaralı Bakanlığı olduğunun altını çizerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının bir faaliyetindeyiz. İçinde gençlik geçiyor, gençlerimizle ilgililer. Ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak her zaman şunu söylüyorum. Biz aslında gençlerin bir numaralı bakanlığı olarak kendimizi görüyoruz. Burslarımızla, desteklerimizle genç arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Onların hayatına dokunacak ne varsa bunlarla ilgili emin olun Bakanlığımızda mutlaka bir başlık vardır" ifadesini kullandı.Kalkınma Ajansının bir web sitesini hayata geçirdiğini belirten Varank, şu değerlendirmede bulundu:Varank, her yıl Antarktika kıtasına bilim seferleri düzenlediklerini anımsatarak, bunun 7'incisinin 2 gün önce başladığını hatırlattı.Sefere katılan bilim insanlarının yanında Liselerarası Kutup Yarışması'nda birinci olan 3 lise öğrencisini Antarktika'ya uğurladıklarını bildiren Varank, öğrencilerin yarışmada birinci oldukları deneyi, kutuplarda hayata geçireceklerini ve kendi deneylerini uygulama imkanına sahip olacaklarını kaydetti.'İHA'larda bir numaralı ülkeyiz'Türkiye'nin, savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:Varank, yapılan çalışmalar sonucunda çok daha başarılı bir Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın gelecek dönemde hep beraber görüleceğini vurgulayarak, bunun gençler sayesinde başarılacağını belirtti.BAYKAR'daki yaş ortalamasının 27 olduğuna işaret Varank, şu değerlendirmede bulundu:

