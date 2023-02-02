https://sputniknews.com.tr/20230202/bakan-nebati-merkez-bankasi-rezervlerimiz-kuvvetli-makroekonomik-gostergelerde-bir-sikintimiz-yok-1066477264.html

Bakan Nebati: Merkez Bankası rezervlerimiz kuvvetli, makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok

Bakan Nebati: Merkez Bankası rezervlerimiz kuvvetli, makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metninde enflasyonu düşürmeye dair bir yol haritası olmadığını savunurken, bazı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T08:27+0300

2023-02-02T08:27+0300

2023-02-02T08:27+0300

politika

nureddin nebati

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Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın köşesinde aktardığına göre, Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin net hata noksan ile ilgili iddialarının sorulması üzerine, "Net hata noksan suçlamalarıyla başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor, uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği bu ifade, kendi ülkesine izan eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye’de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu, gerçekten üzüldüm. Ülkesine azıcık saygı duyan, azıcık seven, milliyetçilik duygusunu yaşatan biri o ifadeleri kullanmazdı" diye konuştu.Nebati, “Türkiye’de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüyor musunuz” şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:"Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz ocak ayında borçlanmaya çıktık, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz.Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok."Millet İttifakı'na sorularNebati, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metni için ise "Muhalefetin yol haritasına baktım; enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritaları yok" dedi.Nebati, şunları sordu:"6’lı Masa'ya da 6’lı Masa’nın ekonomistlerine de açık çağrıda bulunuyorum: Enflasyonu düşüreceğiz diyorlar, bunun için enstrümanlarınız nedir? Açıklasınlar; faiz artıracak mısınız artırmayacak mısınız? Faiz artıracaksanız ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz?Manşet enflasyonla iletişimi nasıl olacak? Bunlarla işsizlik ve kapanan şirket sayısı ne kadar artacak?Dövizle ilgili de IMF’den borç almayı tasarlıyorsanız ne kadar alacaksınız? Buna ne kadar faiz vereceksiniz? Bu ithalatı-ihracatı ne kadar etkileyecek? Bunları hiç kullanmıyorlar."

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nureddin nebati