https://sputniknews.com.tr/20230202/bakan-nebati-merkez-bankasi-rezervlerimiz-kuvvetli-makroekonomik-gostergelerde-bir-sikintimiz-yok-1066477264.html
Bakan Nebati: Merkez Bankası rezervlerimiz kuvvetli, makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok
Bakan Nebati: Merkez Bankası rezervlerimiz kuvvetli, makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metninde enflasyonu düşürmeye dair bir yol haritası olmadığını savunurken, bazı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T08:27+0300
2023-02-02T08:27+0300
2023-02-02T08:27+0300
politika
nureddin nebati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1065996764_0:173:2806:1751_1920x0_80_0_0_c3068979e2d5951c7236b85b80e35916.jpg
Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın köşesinde aktardığına göre, Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin net hata noksan ile ilgili iddialarının sorulması üzerine, "Net hata noksan suçlamalarıyla başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor, uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği bu ifade, kendi ülkesine izan eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye’de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu, gerçekten üzüldüm. Ülkesine azıcık saygı duyan, azıcık seven, milliyetçilik duygusunu yaşatan biri o ifadeleri kullanmazdı" diye konuştu.Nebati, “Türkiye’de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüyor musunuz” şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:"Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz ocak ayında borçlanmaya çıktık, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz.Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok."Millet İttifakı'na sorularNebati, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metni için ise "Muhalefetin yol haritasına baktım; enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritaları yok" dedi.Nebati, şunları sordu:"6’lı Masa'ya da 6’lı Masa’nın ekonomistlerine de açık çağrıda bulunuyorum: Enflasyonu düşüreceğiz diyorlar, bunun için enstrümanlarınız nedir? Açıklasınlar; faiz artıracak mısınız artırmayacak mısınız? Faiz artıracaksanız ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz?Manşet enflasyonla iletişimi nasıl olacak? Bunlarla işsizlik ve kapanan şirket sayısı ne kadar artacak?Dövizle ilgili de IMF’den borç almayı tasarlıyorsanız ne kadar alacaksınız? Buna ne kadar faiz vereceksiniz? Bu ithalatı-ihracatı ne kadar etkileyecek? Bunları hiç kullanmıyorlar."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/15/1065996764_121:0:2685:1923_1920x0_80_0_0_6928b1f843621d47bf602f8432e0c51c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati
Bakan Nebati: Merkez Bankası rezervlerimiz kuvvetli, makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metninde enflasyonu düşürmeye dair bir yol haritası olmadığını savunurken, bazı sorular yöneltti. Bakan Nebati, "Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat'
ın köşesinde
aktardığına göre, Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin net hata noksan ile ilgili iddialarının sorulması üzerine, "Net hata noksan suçlamalarıyla başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor, uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği bu ifade, kendi ülkesine izan eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye’de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu, gerçekten üzüldüm. Ülkesine azıcık saygı duyan, azıcık seven, milliyetçilik duygusunu yaşatan biri o ifadeleri kullanmazdı"
diye konuştu.
Nebati, “Türkiye’de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüyor musunuz” şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz ocak ayında borçlanmaya çıktık, 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz.
Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok."
Millet İttifakı'na sorular
Nebati, Millet İttifakı'nın ortak politikalar metni için ise "Muhalefetin yol haritasına baktım; enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritaları yok" dedi.
"6’lı Masa'ya da 6’lı Masa’nın ekonomistlerine de açık çağrıda bulunuyorum: Enflasyonu düşüreceğiz diyorlar, bunun için enstrümanlarınız nedir? Açıklasınlar; faiz artıracak mısınız artırmayacak mısınız? Faiz artıracaksanız ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz?
Manşet enflasyonla iletişimi nasıl olacak? Bunlarla işsizlik ve kapanan şirket sayısı ne kadar artacak?
Dövizle ilgili de IMF’den borç almayı tasarlıyorsanız ne kadar alacaksınız? Buna ne kadar faiz vereceksiniz? Bu ithalatı-ihracatı ne kadar etkileyecek? Bunları hiç kullanmıyorlar."