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Bakan Koca'dan A grubu Beta-Hemolitik Streptokok uyarısı: Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir
Bakan Koca'dan A grubu Beta-Hemolitik Streptokok uyarısı: Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayından beri az da olsa Türkiye'de çocuklarda, A grubu Beta-Hemolitik Streptokok vakalarının görüldüğünü belirterek, "En... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T10:28+0300
2023-02-02T10:28+0300
yaşam
fahrettin koca
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Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;"Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu Beta-Hemolitik Streptokok vakalar bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır.İlaç tedavisine başlandıktan 24 SAAT SONRA bulaşıcılık artık söz konusu değildir.Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun."
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fahrettin koca

Bakan Koca'dan A grubu Beta-Hemolitik Streptokok uyarısı: Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir

10:28 02.02.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayından beri az da olsa Türkiye'de çocuklarda, A grubu Beta-Hemolitik Streptokok vakalarının görüldüğünü belirterek, "En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır" dedi. Bakan Koca, ilaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşma riskinin olmadığını da söyledi.
Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;
"Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A grubu Beta-Hemolitik Streptokok vakalar bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.
Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça sabun ve suyla yıkanmasıdır.
İlaç tedavisine başlandıktan 24 SAAT SONRA bulaşıcılık artık söz konusu değildir.
Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun."
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