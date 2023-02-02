https://sputniknews.com.tr/20230202/bademcik-ameliyati-sonrasi-olume-sorusturma-1066471615.html

Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma

Mersin'de 55 yaşındaki hasta, özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine Sağlık... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T01:24+0300

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türkiye

mersin

doktor

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Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.AA'nın haberine göre, Almanya'da yaşayan 55 yaşındaki Muammer Aydoğdu tatil için geldiği Mersin'de nefes almakta güçlük çekince kentteki özel bir hastaneye başvurdu.26 Aralık'ta bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen Aydoğdu'nun, operasyondan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ablası Songül Yıldırım ve yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce özel hastaneyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.Abla Songül Yıldırım, gazetecilere, ameliyat sonrası kardeşinde kanama olduğunu anlattı.Yıldırım, kanama üzerine kardeşinin aynı hastanede 5 gün daha tedavisine devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:Aydoğdu'nun yeğeni Haydar Yıldırım da doktorun ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğunu ve kendisini bir daha görmediklerini öne sürdü.

türkiye

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mersin, doktor