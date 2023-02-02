https://sputniknews.com.tr/20230202/bademcik-ameliyati-sonrasi-olume-sorusturma-1066471615.html
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Mersin'de 55 yaşındaki hasta, özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine Sağlık... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T01:24+0300
2023-02-02T01:24+0300
2023-02-02T01:26+0300
türkiye
mersin
doktor
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Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.AA'nın haberine göre, Almanya'da yaşayan 55 yaşındaki Muammer Aydoğdu tatil için geldiği Mersin'de nefes almakta güçlük çekince kentteki özel bir hastaneye başvurdu.26 Aralık'ta bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen Aydoğdu'nun, operasyondan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ablası Songül Yıldırım ve yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce özel hastaneyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.Abla Songül Yıldırım, gazetecilere, ameliyat sonrası kardeşinde kanama olduğunu anlattı.Yıldırım, kanama üzerine kardeşinin aynı hastanede 5 gün daha tedavisine devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:Aydoğdu'nun yeğeni Haydar Yıldırım da doktorun ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğunu ve kendisini bir daha görmediklerini öne sürdü.
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Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
01:24 02.02.2023 (güncellendi: 01:26 02.02.2023) Abone ol
Mersin'de 55 yaşındaki hasta, özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine Sağlık Müdürlüğü hastaneyle ilgili inceleme başlattı.
Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan 17 gün sonra hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
AA'nın haberine göre, Almanya'da yaşayan 55 yaşındaki Muammer Aydoğdu tatil için geldiği Mersin'de nefes almakta güçlük çekince kentteki özel bir hastaneye başvurdu.
26 Aralık'ta bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen Aydoğdu'nun, operasyondan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ablası Songül Yıldırım ve yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce özel hastaneyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Abla Songül Yıldırım, gazetecilere, ameliyat sonrası kardeşinde kanama olduğunu anlattı.
Yıldırım, kanama üzerine kardeşinin aynı hastanede 5 gün daha tedavisine devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Daha sonra eve geldik ama kardeşim yine kanama geçirdi. Hemen ambulansı ve kardeşimin doktorunu aradık. Doktoru, ambulans doktoruna kendisinin yanına getirmelerini söyledi. Onlar kabul etmedi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Biz gittikten sonra doktoru geldi ve kendi hastanesine götürmek istedi. Doktoru, kardeşimi ikna ederek kendi arabasıyla özel hastaneye götürdü. Biz de o hastaneye gittik. Yukarı çıkarmış, bir süre sonra yanımıza gelerek 'hastayı kaybettik' dedi. Biz neye uğradığımızı şaşırdık."
Aydoğdu'nun yeğeni Haydar Yıldırım da doktorun ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğunu ve kendisini bir daha görmediklerini öne sürdü.