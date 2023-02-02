https://sputniknews.com.tr/20230202/aym-secimleriyle-ilgili-ziyaret-iddiasina-yalanlama-1066489345.html
AYM seçimleriyle ilgili ziyaret iddiasına yalanlama
AYM seçimleriyle ilgili ziyaret iddiasına yalanlama
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Mustafa Şentop'un AYM başkanlık seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddiası yalanlandı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T15:17+0300
2023-02-02T15:17+0300
2023-02-02T15:17+0300
politika
mustafa şentop
recep tayyip erdoğan
aym
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğine ilişkin iddialara ilişkin açıklama yapıldı.TBMM Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın TBMM Başkanı'mızın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.AYM'de bugün yapılan ve başkanlık seçimleriyle ilgili Şentop'un, Zühtü Arslan'ın görevine devam etmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddia edilmişti. Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde Erdoğan'ın, adaylardan İrfan Fidan'ı işaret ettiği iddiası yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230202/anayasa-mahkemesinin-yeni-baskani-belli-oldu-1066480710.html
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mustafa şentop, recep tayyip erdoğan, aym
mustafa şentop, recep tayyip erdoğan, aym
AYM seçimleriyle ilgili ziyaret iddiasına yalanlama
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Mustafa Şentop'un AYM başkanlık seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddiası yalanlandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğine ilişkin iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
TBMM Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın TBMM Başkanı'mızın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
AYM'de bugün yapılan ve başkanlık seçimleriyle ilgili Şentop'un, Zühtü Arslan'ın görevine devam etmesi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği iddia edilmişti. Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde Erdoğan'ın, adaylardan İrfan Fidan'ı işaret ettiği iddiası yer alıyordu.