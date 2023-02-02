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Avusturya'da tüm Kovid-19 tedbirleri 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacak
Avusturya'da tüm Kovid-19 tedbirleri 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacak
Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Kovid-19 salgını kapsamında alınan çeşitli tedbir ve yürürlükteki uygulamaların, kademeli olarak 30 Haziran'a kadar... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T00:51+0300
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Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kovid-19 tedbirlerinin tamamen kaldırılmasını içeren "normale dönüş eylem planı" Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.Sağlık Bakanı Rauch, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve ilaç, aşı gibi gerekli tıbbi malzemenin yeterliliği sayesinde tüm önlem ve uygulamaların kaldırılmasına yönelik adımların atılabilmesinin mümkün oluğunu ifade etti.Oluşturulan eylem planıyla gelecek aylarda kriz durumundan normale dönüşün sağlanacağını belirten Rauch, halihazırda sağlık kurumlarında uygulanan maske zorunluluğunun 30 Nisan'da kaldırılacağını söyledi.Rauch, 30 Haziran'da Kovid-19'un "bildirilmesi gereken hastalık" statüsünden çıkartılacağını, böylelikle hastalığa yakalanan kişilerin, karantina ve benzeri sınırlamalara da tabi tutulmayacağını aktardı.Bu tarihten itibaren salgınla ilişkili oluşturulan özel birim ve yapıların feshedileceğini dile getiren Rauch, federal düzeyde alınan bu karara eyaletlerin de tabi olacağını, eyaletlerin farklı farklı uygulamalarda bulunamayacağını sözlerine ekledi.Halihazırda Viyana eyaleti dışında ülke genelinde sağlık kurumlarında maske zorunluluğu devam ediyor. Başkentte ise maske zorunluluğu toplu taşıma ve sağlık kurumlarında aranırken, hastanelere girişlerde negatif test sonucu ibraz edilmesi gerekiyor.
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korona, koronavirüs aşısı, koronavirüs
korona, koronavirüs aşısı, koronavirüs

Avusturya'da tüm Kovid-19 tedbirleri 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacak

00:51 02.02.2023 (güncellendi: 00:54 02.02.2023)
© AAAlmanya, koronavirüs
Almanya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Avusturya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Kovid-19 salgını kapsamında alınan çeşitli tedbir ve yürürlükteki uygulamaların, kademeli olarak 30 Haziran'a kadar tamamen kaldırılacağını ve salgın öncesine dönüleceğini söyledi.
Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kovid-19 tedbirlerinin tamamen kaldırılmasını içeren "normale dönüş eylem planı" Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.
Sağlık Bakanı Rauch, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve ilaç, aşı gibi gerekli tıbbi malzemenin yeterliliği sayesinde tüm önlem ve uygulamaların kaldırılmasına yönelik adımların atılabilmesinin mümkün oluğunu ifade etti.
Oluşturulan eylem planıyla gelecek aylarda kriz durumundan normale dönüşün sağlanacağını belirten Rauch, halihazırda sağlık kurumlarında uygulanan maske zorunluluğunun 30 Nisan'da kaldırılacağını söyledi.
Rauch, 30 Haziran'da Kovid-19'un "bildirilmesi gereken hastalık" statüsünden çıkartılacağını, böylelikle hastalığa yakalanan kişilerin, karantina ve benzeri sınırlamalara da tabi tutulmayacağını aktardı.
Bu tarihten itibaren salgınla ilişkili oluşturulan özel birim ve yapıların feshedileceğini dile getiren Rauch, federal düzeyde alınan bu karara eyaletlerin de tabi olacağını, eyaletlerin farklı farklı uygulamalarda bulunamayacağını sözlerine ekledi.
Halihazırda Viyana eyaleti dışında ülke genelinde sağlık kurumlarında maske zorunluluğu devam ediyor. Başkentte ise maske zorunluluğu toplu taşıma ve sağlık kurumlarında aranırken, hastanelere girişlerde negatif test sonucu ibraz edilmesi gerekiyor.
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