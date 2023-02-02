https://sputniknews.com.tr/20230202/avusturya-4-rus-diplomati-sinir-disi-ediyor-1066485380.html
Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ülkede iki farklı misyonda görevli 4 Rus diplomattan 'statüleri ile uyuşmayan davranışlarının olduğu' iddiasıyla ülkeden... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T13:08+0300
2023-02-02T13:08+0300
2023-02-02T13:08+0300
ukrayna krizi
avusturya
rusya
diplomat
istenmeyen kişi
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Viyana Büyükelçiliği'nde görevli 2 Rus diplomatın 'statüleriyle uyuşmayan davranışları' nedeniyle Viyana Anlaşması’nın gerekli maddeleri doğrultusunda istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edildi.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi misyonunda görevli 2 Rus diplomattan da 'statülerine aykırı davrandıkları' gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin istendiği belirtilen açıklamada, söz konusu diplomatların en geç 8 Şubat’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230121/viyanada-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-icin-miting-duzenlendi-1066021707.html
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avusturya, rusya, diplomat, istenmeyen kişi
avusturya, rusya, diplomat, istenmeyen kişi
Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ülkede iki farklı misyonda görevli 4 Rus diplomattan 'statüleri ile uyuşmayan davranışlarının olduğu' iddiasıyla ülkeden ayrılmalarını istedi.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Viyana Büyükelçiliği'nde görevli 2 Rus diplomatın 'statüleriyle uyuşmayan davranışları' nedeniyle Viyana Anlaşması’nın gerekli maddeleri doğrultusunda istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edildi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi misyonunda görevli 2 Rus diplomattan da 'statülerine aykırı davrandıkları' gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin istendiği belirtilen açıklamada, söz konusu diplomatların en geç 8 Şubat’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.