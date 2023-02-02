Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230202/avusturya-4-rus-diplomati-sinir-disi-ediyor-1066485380.html
Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ülkede iki farklı misyonda görevli 4 Rus diplomattan 'statüleri ile uyuşmayan davranışlarının olduğu' iddiasıyla ülkeden... 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T13:08+0300
2023-02-02T13:08+0300
ukrayna krizi
avusturya
rusya
diplomat
istenmeyen kişi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054572011_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_265fb8de9ce806192174eba46898c0d4.jpg
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Viyana Büyükelçiliği'nde görevli 2 Rus diplomatın 'statüleriyle uyuşmayan davranışları' nedeniyle Viyana Anlaşması’nın gerekli maddeleri doğrultusunda istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edildi.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi misyonunda görevli 2 Rus diplomattan da 'statülerine aykırı davrandıkları' gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin istendiği belirtilen açıklamada, söz konusu diplomatların en geç 8 Şubat’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230121/viyanada-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-kaldirilmasi-icin-miting-duzenlendi-1066021707.html
avusturya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054572011_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_22cba721ba8443b8bb7d12ed1b25e4ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, rusya, diplomat, istenmeyen kişi
avusturya, rusya, diplomat, istenmeyen kişi

Avusturya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

13:08 02.02.2023
© Sputnik / Виталий АньковRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
Abone olTelegram
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ülkede iki farklı misyonda görevli 4 Rus diplomattan 'statüleri ile uyuşmayan davranışlarının olduğu' iddiasıyla ülkeden ayrılmalarını istedi.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Viyana Büyükelçiliği'nde görevli 2 Rus diplomatın 'statüleriyle uyuşmayan davranışları' nedeniyle Viyana Anlaşması’nın gerekli maddeleri doğrultusunda istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edildi.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi misyonunda görevli 2 Rus diplomattan da 'statülerine aykırı davrandıkları' gerekçesiyle ülkeyi terk etmelerinin istendiği belirtilen açıklamada, söz konusu diplomatların en geç 8 Şubat’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.
Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
Ukrayna krizi
Viyana'da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için miting düzenlendi
21 Ocak, 23:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала