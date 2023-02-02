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2008'den beri en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artışı
2008'den beri en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artışı
Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T16:37+0300
2023-02-02T16:46+0300
avrupa merkez bankası (ecb)
ekonomi
enflasyon
euro bölgesi
faiz artırımı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı kararı aldı.Banka, yüzde 2 olan faiz oranını yüzde 2.5'e çıkardı. Bu oran 2008 sonrası uygulanan en yüksek faiz oranı olarak kaydedildi.2014’ten beri eksi faiz uygulayan banka, ilk faiz artışını 50 baz puanla temmuz ayında gerçekleştirmişti.Enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla faiz artış hızını da artıran ECB, 2022'yi yüzde 2'lik faizle tamamlamıştı.Dün açıklanan Euro Bölgesi enflasyonu, yüzde 8.5 ile beklentilerden fazla geriledi, fakat bankanın yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerinde olması nedeniyle faiz artışına bu toplantıdan sonra da devam etme kararı alındı.Martta 50 baz puanlık artış gelebilirÖte yandan ECB'nin karar metninde, bankanın mart ayında düzenlenecek olan para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.Bununla beraber söz konusu toplantıda para politikasının gidişatının da değerlendirileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/euro-bolgesinde-yillik-enflasyon-ocakta-yuzde-85-oldu-1066443295.html
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avrupa merkez bankası (ecb), enflasyon, euro bölgesi, faiz artırımı
avrupa merkez bankası (ecb), enflasyon, euro bölgesi, faiz artırımı

2008'den beri en yüksek seviye: Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz artışı

16:37 02.02.2023 (güncellendi: 16:46 02.02.2023)
© AAAvrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© AA
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Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı kararı aldı.
Banka, yüzde 2 olan faiz oranını yüzde 2.5'e çıkardı. Bu oran 2008 sonrası uygulanan en yüksek faiz oranı olarak kaydedildi.
2014’ten beri eksi faiz uygulayan banka, ilk faiz artışını 50 baz puanla temmuz ayında gerçekleştirmişti.
Enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla faiz artış hızını da artıran ECB, 2022'yi yüzde 2'lik faizle tamamlamıştı.
Dün açıklanan Euro Bölgesi enflasyonu, yüzde 8.5 ile beklentilerden fazla geriledi, fakat bankanın yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerinde olması nedeniyle faiz artışına bu toplantıdan sonra da devam etme kararı alındı.

Martta 50 baz puanlık artış gelebilir

Öte yandan ECB'nin karar metninde, bankanın mart ayında düzenlenecek olan para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.
Bununla beraber söz konusu toplantıda para politikasının gidişatının da değerlendirileceği vurgulandı.
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