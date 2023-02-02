https://sputniknews.com.tr/20230202/atasehirde-bir-evde-baza-icerisinde-kadin-cansiz-bedeni-bulundu-1066476505.html

Ataşehir'de bir evde baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu

Ataşehir'de bir evde baza içerisinde kadın cansız bedeni bulundu

Ataşehir'de itfaiye ekipleri, yangın ihbarı nedeniyle gittikleri evde baza içerisinde elleri ve ayakları bağlanmış, boğazı kesilmiş kadın cansız bedeni buldu 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T06:30+0300

2023-02-02T06:30+0300

2023-02-02T06:30+0300

yaşam

ataşehir

kadın cinayetleri

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, itfaiye ekipleri yangın ihbarı üzerine Mevlana Mahallesi'ndeki bir binaya gitti. Duman çıkan daireye girerek inceleme yapan itfaiye ekipleri, baza içerisinde elleri ile ayakları bağlanmış, boğazı kesilmiş kadın cansız bedeni bulunduğunu tespit etti.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, kimliği henüz belirlenemeyen cansız bedenin yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu anlaşıldı.Eve giriş ve çıkış görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin isminin "Erkin" olduğunu belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.Cansız beden morga kaldırıldı.

ataşehir

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Sputnik Türkiye

ataşehir, kadın cinayetleri