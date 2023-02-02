https://sputniknews.com.tr/20230202/astana-surecinin-parcasi-olan-iranin-ankara-sam-yakinlasmasinin-disinda-olmasi-dogal-degildi-1066578190.html

‘Astana sürecinin parçası olan İran’ın Ankara-Şam yakınlaşmasının dışında olması doğal değildi’

‘Astana sürecinin parçası olan İran’ın Ankara-Şam yakınlaşmasının dışında olması doğal değildi’

Emir Aşnas’a göre Astana’nın parçası İran’ın Ankara-Şam yakınlaşmasının dışında olması zaten doğal değildi. Aşnas, İran’ın Şam’la sıkı ittifakına atıf yaptı... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T22:41+0300

2023-02-02T22:41+0300

2023-02-05T01:10+0300

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Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinin ‘normalleşmesi’ için Rusya arabuluculuğunda başlatılan yeni sürece İran da katılıyor. Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarının 28 Aralık’daki Moskova göçreşmesinin ardından bu ay dışişleri bakanlarının buluşması beklenirken, Ankara ve Moskova’dan İran’ın da denkleme katılmasında anlaşıldığı açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İran’ın katılımını doğrularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmeleri için zeminin oluşturulmakta olduklarını belirtti.Suriye’de ‘normalleşmeye’ itiraz eden ve ağır Sezar yaptırımları uygulayan ABD yönetimi ise süreçten rahatsızlığını dile getirmiş durumda. Türkiye’deki seçim sürecinin yeni adımları nasıl etkileyeceği merak konusuyken, muhalefeti buluşturan Millet İttifakı’nın ortak uzlaşma metninde Suriye başlığının daha ziyade ‘sığınmacı sorunu’ olarak ele alınması da dikkat çekiyor.Yeni süreci ve araştırmacı Yazar Emir Aşnas ile konuştuk.‘İran başından beri Astana yapısına dahil’Emir Aşnas’a göre, 2017’de oluşturulan ve bağımsız bir foruma dönüşen Astana sürecinde İran başından beri yer alırken, Ankara-Şam yakınlaşması meselesini spesifik olarak Rusya üstlendi. Rusya’nın zannedildiği gibi Şam’a talimatla iş yapmadığını belirten Aşnas, sürecin tıkandığı noktada İran’ın da dahil edilmesinin söz konusu olduğu görüşünü dile getirdi:‘İran’ın bu işin dışında olması zaten doğal değildi’Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olan çok büyük bir askeri güç olduğunu ve hava kuvvetlerinin Suriye sahasında çok önemli işler yaptığını belirten Aynas, diğer yandan İran’ın Şam açısından konumu ve sahadaki varlığına işaret etti. Aşnas, İran’ın bu işin dışında olmasının zaten doğal olmadığı değerlendirmesinde bulundu:‘Suriye bu işi Arap Birliği’nden ülkeleri de katarak çözülebilir ve yönetilebilir biçimde uluslararasılaştırmak istiyor’Aşnas’a göre İran bu işin dışında olmak istemezken, Şam ayrıca Arap Birliği içinden BAE, Mısır veya Suudi Arabistan gibi ülkelerin bu formatta olmasını lehine görüyor. Aşnas, Şam’ın Ankara’nın topraklarındaki askeri varlığını sona erdirmek için çözülebilir ve yönetilebilir bir uluslararası format içerisinde meseleyi uluslararasılaştırmak istediği değerlendirmesinde bulundu:‘ABD şüphesiz rahatsız, sürecin nereye kadar gidebileceği Türkiye’ye bağlı’Tüm bunlara karşın ABD’nin süreçten rahatsızlığını anımsatan Aşnas, bu formatta nereye kadar gidilebileceğinin Türkiye’nin tavrına bağlı olduğunu söyledi. Lübnan’daki enerji krizinin aşılmasında ABD’ye Mısır ve Ürdün’ün baskılarının son tahlilde aşılamadığını anımsatan Aşnas, ancak Türkiye’nin bu ülkelerden çok daha güçlü konumu olduğunu vurguladı. Aşnas süreci hassas biçimde ele alan Ankara’nın da ABD’yi doğrudan karşısına alarak meseleyi büyütmeyeceği kanaatinde:‘Türkiye de istiyor Suriye de istiyor ama…’Aşnas, Türkiye ile yakınlaşma ihtimalinden Suriye’nin de memnun olduğunu belirtirken, buna rağmen ilerleme olmama sebebinin iki tarafın talepleri olduğunu dile getirdi. Aşnas’a göre Şam’ın kaygısı Türkiye’nin topraklarında geri çekilmeden kalma riski:‘M4 Karayolunun açılması olmadan bir gelişmenin olması zor’Aşnas, Şam’da M4 karayolunun açılmasının Türkiye’nin samimiyeti açısından test olarak görüldüğünü vurguladı:‘Millet İttifakı Suriye’yi sadece sığınmacı ve göç başlığında ele almış, en vahimi BM 2254’le sınırlı bakış’Aşnas, Türkiye’de seçimler yaklaşırken muhalefet bloku Millet İttifakı’nın mutabakat metninde ortaya konulan ‘Suriye başlığını’ da değerlendirdi. Metnin bir ‘mutabakat’ anlamında uzlaşmayı yansıttığını söyleyen Aşnas, yine de Suriye’nin tamamen göç ve sığınmacı başlığı altında yer almasının olumsuzluğuna atıfta bulundu. Aşnas ayrıca koşulları itibarıyla geride kalmış olan ve son derece muğlak yazılmış olan BM 2254 sayılı karara atıf yapılmasının sıkıntılı bir görüntü oluşturduğuna dikkat çekti.

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