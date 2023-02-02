https://sputniknews.com.tr/20230202/antep-fistigi-yatirim-araci-oldu-fiyati-bir-ayda-yuzde-30-artti-1066478939.html

Antep fıstığı yatırım aracı oldu: Fiyatı bir ayda yüzde 30 arttı

Antep fıstığı yatırım aracı oldu: Fiyatı bir ayda yüzde 30 arttı

Antep fıstığının fiyatının bir ayda yüzde 30 artışla 450 liradan 600 liraya yükseldiği belirtildi. Piyasada ürün sıkıntısı olmadığını belirten üretici ve... 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T09:36+0300

2023-02-02T09:36+0300

2023-02-02T09:36+0300

yaşam

antep fıstığı

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Ekonomim'deki habere göre, Antep fıstığı yatırım aracına dönüştü. Fıstık fiyatı bir ayda yaklaşık yüzde 50 artarak 350 liradan 600 liraya yükseldi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, arzda sorun olmadığını, yatırımcının fıstığa yönelmesi nedeniyle fiyatların artığını söyledi.'Parasını değerlendirmek isteyenler fıstığa yatırım yapıyor'Yıldırım, fiyat artışının arz kaynaklı olmadığını vurgulayarak, “Önümüzdeki sezon hiç ürün olmasa bile yetecek fıstık var” dedi. Fıstık fiyatının yükselmesini ticaretin kayıt dışı yapılmasına bağlayan Yıldırım, “Fıstık alışverişini hiçbir şekilde faturalı yapılmıyor. Bu böyle olunca bir yatırım aracına dönüşüyor. Parasını değerlendirmek isteyenler fıstığa yatırım yapıyor. Hasat döneminde alım yapanlar stokluyorlar ve Ramazan ayına yakın fiyatın artacağı beklentisi ile beklemeye geçiyorlar. Piyasada ürün var, kimse ben ürün bulamıyorum konusunu şu ana kadar dile getirmedi” dedi.Ramazan yaklaştığı için fiyatlar artacak beklentisiGeçen ay bütün baklavacılar olarak Gaziantep’e gittiklerini ve fıstıkçılarla toplantı yaptıklarını aktaran Yıldırım, “Toplantı sonrası bir ay fıstık fiyatında bir hareketlenme olmadı. Ama geçtiğimiz 15 gün öncesinden başladılar fiyatları yükseltmeye ve baklavalık iç fıstığın kilogram fiyatı 450 liradan 600 liraya kadar yükseldi. Fıstıkçılar arasında Ramazan yaklaşıyor diye 700 lira olacak, 750 lira olacak diye laflar dolaşıyor. Bu yüzden ürününü satmak isteyen de satmıyor” diye konuştu.Ticaret Bakanlığı veya Rekabet Kurumu’nun fiyat artışlarına el atması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Fiyatlarının kontrol altına alınması için ağustosa kadar ithalatına izin verilmeli. Yoksa fiyatlar giderek artacak. Geçen yıl Ekonomi Bakanlığı, ithalatın açılması taraftarıydı, fakat Tarım Bakanlığı belge vermediği için ithalat yapılamadı. Şu an fıstık ihracatı da durdu. Yurt dışında fiyatlar 18 ile 19 dolar arasında yer alırken, ülkemizde 24 ile 25 dolar seviyesinde bulunuyor” dedi.

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antep fıstığı