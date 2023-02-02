https://sputniknews.com.tr/20230202/almanya-basbakani-scholz-ukraynayla-ilgili-kararlar-alirken-adimlarimizi-olcmeliyiz-1066511803.html

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’yla ilgili kararlar alırken adımlarımızı ölçmeliyiz

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna’yla ilgili kararlar alırken adımlarımızı ölçmeliyiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya destekle ilgili kararlar verirken her zaman adımları ölçmek gerektiğini belirtti. 02.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-02T23:48+0300

2023-02-02T23:48+0300

2023-02-02T23:48+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

vladimir zelenskiy

ukrayna

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Almanya’nın Marburg kentinde vatandaşlarla görüşen Scholz, Ukrayna’ya savaş uçaklarının verileceği haberleriyle ilgili bir soru üzerine, “Ukrayna’ya silah yardımı yönünde attığımız tüm adımları dikkatlice ölçtük, gerilimi önlemek, savaşın Rusya ve NATO arasında savaşa dönüşmesini önlemek için kafa yorduk. Aksi halde korkunç olur. Bu nedenle her şey yapıyoruz, zira tırmanmanın gerçekleşmemesinden sorumluluk taşıyoruz” diye konuştu.Ukrayna’ya silah yardımı konusunda, başta ABD olmak üzere müttefiklerle koordinasyon içinde hareket ettiklerini söyleyen Başbakan, “Toplar, piyade savaş araçları, hava savunma sistemleri, IRIS-T sistemleri, Patriot ve şimdi de muharebe tankları gibi etkili silahların sevkiyatıyla ilgili en önemli kararların tümünü ortaklaşa verdik. Bu adımları tek başımıza atmadık. Net söylüyorum, bu böyle kalacak” ifadesini kullandı.Aynı zamanda, fazla ileri gitmemeyi çalışmaları gerektiğini kaydeden Scholz, “Başlarda, herkes uçuşa yasak bölgenin oluşturulması gerektiğini söylerken ben ‘hayır’ dedim. Bunun hemen savaşı tırmandıracağını, NATO uçaklarının Rus uçaklarla dalaşa girmek zorunda kalacağını, bunu göze alamayacağımızı söyledim. ABD Başkanı da aynısını söyledi” diye belirtti.Aynısının Ukrayna’ya savaş uçağı yardımını da ilgilendirdiğini söyleyen Alman lider, “Bu politikaya sadık kalacağız ve bu konuda bize güvenebilirsiniz. Eylemler dengeli kalacak, bunları diğerleriyle koordine edeceğiz. Rusya ile NATO arasında bir savaşa yol açabilecek her türlü tırmanmadan kaçınacağız” diye ekledi.

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